Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kırmızı kart gören Gökhan Gönül'e Fenerbahçe taraftarından tepki! 'Bileti acilen kesilmeli...'
Giriş Tarihi: 30.4.2021 10:09 Son Güncelleme: 30.4.2021 10:11

Kırmızı kart gören 'e Fenerbahçe taraftarından tepki! 'Bileti acilen kesilmeli...'

Kırmızı kart gören Gökhan Gönül'e Fenerbahçe taraftarından tepki! 'Bileti acilen kesilmeli...'

Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında iki puan bırakarak şampiyonluk şansını zora soktu. Maça çok iyi başlayan Fenerbahçe Mert Hakan ve Ozan'ın etkili oyunuyla golü bulmaya daha yakın taraf olarak öne çıkmıştı. İlk yarının son anlarına girilirken önce adamı 'u kaçıran daha sonra da onu düşürerek kırmızı kart gören eleştirilerin de hedefi oldu. İşte ...

Fenerbahçe haberleri... Sahaya kaptan olarak çıkan Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yi 10 kişi bırakınca taraftarın tepkisini çekti. Gökhan Gönül'ün tecrübesine yakışmayacak bir hareket yaptığını ifade eden Fenerbahçe taraftarı bir kişi eksik oynamaların karşı takımlarının iyi mücadele ettiğini savundu. Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı kırmızı kart gören Gökhan Gönül'e eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe adına VAR kritik maça damga vurdu. Mesut Özil'in pasında Enner Valencia yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçeli futbolcular Caulker'in kırmızı kart görmesi konusunda hakeme itirazda bulundu. O sırada VAR'dan gelen karar doğrultusunda ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı iptal edildi.

Fenerbahçe adına VAR kritik maça damga vurdu. Mesut Özil'in pasında Enner Valencia yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçeli futbolcular Caulker'in kırmızı kart görmesi konusunda hakeme itirazda bulundu. O sırada VAR'dan gelen karar doğrultusunda ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı iptal edildi.

VAR YİNE DEVREYE GİRDİ GÖKHAN GÖNÜL KIRMIZI KART GÖRDÜ!

O esnada VAR yine devreye girdi ve pozisyonun ofsayt olmadığı yardımcı hakemin hatalı bayrak kaldırdığı ifade edildi. Böylelikle Fenerbahçe'nin kaptanı Gökhan Gönül karşılaşmanın 43. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe taraftarından Gökhan Gönül'e tepki geldi!

İŞTE GÖKHAN GÖNÜL İÇİN SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLAR

YILLARIN GÖKHAN GÖNÜL'Ü BÖYLE KRİTİK BİR HATA YAPTI.

GÖKHAN'A İNAT ŞAMPİYON OLACAĞIZ.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN BİLETİ ACİLEN KESİLMELİDİR.

GÖKHAN SAĞOLSUN ŞAMPİYONLUĞA EL SALLIYORUZ.

GÖKHAN HANGİ MANTIKLA KIRMIZI KART GÖRDÜ ANLAMADIM.

GÖKHAN NE YAPIYORSUN? YAZIKLAR OLSUN...

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Kırmızı kart gören Gökhan Gönül'e Fenerbahçe taraftarından tepki! 'Bileti acilen kesilmeli...'
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