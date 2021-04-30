Kırmızı kart gören Gökhan Gönül'e Fenerbahçe taraftarından tepki! 'Bileti acilen kesilmeli...'

Fenerbahçe haberleri... Sahaya kaptan olarak çıkan Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yi 10 kişi bırakınca taraftarın tepkisini çekti. Gökhan Gönül'ün tecrübesine yakışmayacak bir hareket yaptığını ifade eden Fenerbahçe taraftarı bir kişi eksik oynamaların karşı takımlarının iyi mücadele ettiğini savundu. Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı kırmızı kart gören Gökhan Gönül'e eleştirilerde bulundu.