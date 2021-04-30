Son dakika: Son şampiyonluğa imza atmıştı gönderiliyor! Fatih Terim'in gelecek sezonki planı belli oldu...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Saracchi, Etebo, Şener, Ozornwafor, Martin Linnes gibi oyuncularla yollar kesin olarak ayrılacak. Fatih Terim, geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao yerine Mostafa Mohamed'i transfer ettirmişti. Fatih Terim, Mostafa ve Halil Dervişoğlu'nun bonservislerinin alınmasını istiyor. Bir sürpriz karar da Feghouli konusunda geldi...
SON DAKİKA: CANLI YAYINDA AÇIKLANDI! 'GALATASARAY İKİ YILDIZI GÖNDERMEK İSTİYOR...'
Radamel Falcao, sözleşmesinin son gününe kadar takımda kalmak istiyor. Sofiane Feghouli için de aynı şey geçerli. Feghouli Galatasaray'da gözden çıkan isimler arasında. Yönetim tasarruf sağlamak için 2 oyuncuyu da göndermek istiyor. İki oyuncunun da maaşları çok ciddi olduğu için Galatasaray bu isimlerden bonservis bedeli elde etmeyi gözden çıkardı, en azından maaş sıkıntısından kurtulmak isteniyor.
A Spor canlı yayınına bağlanan Emre Kaplan, Galatasaray'da yeni sezon planlamalarıyla ilgili ilk bilgileri verdi.
'Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Önümüzdeki sezon yola genç oyuncularla devam etmek isteyen Fatih Terim, santrafor pozisyonunda Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'nu düşünüyor. Falcao, düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor.'
'Galatasaray'da geldiği günden beri istenilen performansı gösteremeyen Falcao, gözden çıkarıldı. Galatasaray ile Falcao'nun sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında sona erecek. Galatasaray, oyuncunun menajerine de kulüp bulması için mesajı verdi.'
BU SEZON 15 MAÇTA 8 GOL ATTI!
Kolombiyalı golcü bu sezon Süper Lig'de 15 maçta forma giydi. Oynadığı maçlarda 8 gol atma başarısı gösteren Falcao iki kez de asist yaptı. 2019 yazınca Monaco'dan transfer edilen Radamel Falcao geçirdiği sakatlıklar nedeniyle diğer maçlarda forma giyemedi.
Sezona Gaziantep FK karşısında golle başlayan Radamel Falcao, ikinci haftada da Başakşehir karşısında penaltıdan golü bulmuştu. EY Sezonun 5. haftasında Alanyaspor'a yine penaltı golü atan Falcao, Erzurumspor deplasmanında attığı golün ardından 29. haftadaki Sivas maçına kadar gol atamamıştı.
Sivas maçında harika bir gol atan Falcao, karşılaşmanın 68. dakikasında da sahneye çıktı ve takımına beraberliği kazandıran golü attı. Son olarak Kayserispor deplasmanında fileleri sarsan Falcao, 30. haftadan beri gol atamıyor.
GELECEK SEZONUN KADROSUNDA GENÇLER OLACAK!
Fatih Terim gelecek sezon da takımın başında olacak gibi çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Hoca, Mostafa Mohamed'in ve Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınmasını istiyor. Gedson'un da kiralanması talep ediliyor.
Kerem de önümüzdeki sezon daha çok süre alacak. Savunmada Marcao sigortası var, orta sahada Taylan var. Bu oyuncularla uzun süre devam edilmesi planlanıyor. Seçim ertelenecek gibi gözüküyor.
FEGHOULİ BU SEZON KAYBOLDU!
Galatasaray'da geldiği ilk iki sezonda attığı gollerle taraftarın sevgisini kazanan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı. EY Pandemi döneminden sonra kendine gelemeyen Feghouli, bu sezon sadece iki gol atabildi.
Sezonun 14. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında skoru 3-1 yapan golü atan Feghouli, 20. haftadaki 6-1 biten Denizlispor maçında da skoru 2-0 yapan golü atmıştı.
TRABZONSPOR MAÇINDA OYUNDAN ÇIKINCA ÇOK SİNİRLENDİ!
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Trabzonspor karşılaşmasından sonra bir daha forma şansı bulamadı. Trabzonspor maçına ilk 11 başlayaney ve devre arasında oyundan alınan Feghouli, sinirlenip tepki verdi.
Bu tavrının ardından Fatih Terim, Cezayirli oyuncuya Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında forma şansı vermedi.