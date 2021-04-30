Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Son şampiyonluğa imza atmıştı gönderiliyor! Fatih Terim'in gelecek sezonki planı belli oldu...
Giriş Tarihi: 30.4.2021 17:01 Son Güncelleme: 30.4.2021 17:10

: Son şampiyonluğa imza atmıştı gönderiliyor! 'in gelecek sezonki planı belli oldu...

Son dakika: Galatasaray'da iki yıldız gönderilecek! Fatih Terim'in gelecek sezonki planı belli oldu...

... Son dört haftaya girerken lider Beşiktaş ile arasında 6 puan farkı bulunan Galatasaray hem şampiyonluk hesapları yaparken hem gelecek sezonun transfer planlamasıyla ilgileniyor. , ayrılık iddialarının tersine gelecek sezon da takımın başında kalacak gibi düzenlemeler yapıyor. Takımın en çok maaş alan iki yıldızıyla yolların ayrılması için büyük çaba harcanıyor. Terim, gelecek sezonun kadrosunu belirledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Galatasaray'dan haberleri gelmeye devam ediyor. Saracchi, Etebo, Şener, Ozornwafor, Martin Linnes gibi oyuncularla yollar kesin olarak ayrılacak. , geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan yerine Mostafa Mohamed'i transfer ettirmişti. Fatih Terim, Mostafa ve Halil Dervişoğlu'nun bonservislerinin alınmasını istiyor. Bir sürpriz karar da Feghouli konusunda geldi...

Son dakika: Galatasaray'da iki yıldız gönderilecek! Fatih Terim'in gelecek sezonki planı belli oldu...

SON DAKİKA: CANLI YAYINDA AÇIKLANDI! 'GALATASARAY İKİ YILDIZI GÖNDERMEK İSTİYOR...'

, sözleşmesinin son gününe kadar takımda kalmak istiyor. için de aynı şey geçerli. Feghouli Galatasaray'da gözden çıkan isimler arasında. Yönetim tasarruf sağlamak için 2 oyuncuyu da göndermek istiyor. İki oyuncunun da maaşları çok ciddi olduğu için Galatasaray bu isimlerden bonservis bedeli elde etmeyi gözden çıkardı, en azından maaş sıkıntısından kurtulmak isteniyor.

Son dakika: Galatasaray'da iki yıldız gönderilecek! Fatih Terim'in gelecek sezonki planı belli oldu...

A Spor canlı yayınına bağlanan Emre Kaplan, Galatasaray'da yeni sezon planlamalarıyla ilgili ilk bilgileri verdi.

'Galatasaray'da teknik direktör , gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Önümüzdeki sezon yola genç oyuncularla devam etmek isteyen Fatih Terim, santrafor pozisyonunda Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'nu düşünüyor. Falcao, düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor.'

Son dakika: Galatasaray'da iki yıldız gönderilecek! Fatih Terim'in gelecek sezonki planı belli oldu...

'Galatasaray'da geldiği günden beri istenilen performansı gösteremeyen Falcao, gözden çıkarıldı. Galatasaray ile Falcao'nun sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında sona erecek. Galatasaray, oyuncunun menajerine de kulüp bulması için mesajı verdi.'

Son dakika: Galatasaray'da iki yıldız gönderilecek! Fatih Terim'in gelecek sezonki planı belli oldu...

BU SEZON 15 MAÇTA 8 GOL ATTI!

Kolombiyalı golcü bu sezon Süper Lig'de 15 maçta forma giydi. Oynadığı maçlarda 8 gol atma başarısı gösteren Falcao iki kez de asist yaptı. 2019 yazınca Monaco'dan transfer edilen geçirdiği sakatlıklar nedeniyle diğer maçlarda forma giyemedi.

Son dakika: Galatasaray'da iki yıldız gönderilecek! Fatih Terim'in gelecek sezonki planı belli oldu...

Sezona Gaziantep FK karşısında golle başlayan , ikinci haftada da Başakşehir karşısında penaltıdan golü bulmuştu. EY Sezonun 5. haftasında Alanyaspor'a yine penaltı golü atan Falcao, Erzurumspor deplasmanında attığı golün ardından 29. haftadaki Sivas maçına kadar gol atamamıştı.

Son dakika: Galatasaray'da iki yıldız gönderilecek! Fatih Terim'in gelecek sezonki planı belli oldu...

Sivas maçında harika bir gol atan Falcao, karşılaşmanın 68. dakikasında da sahneye çıktı ve takımına beraberliği kazandıran golü attı. Son olarak Kayserispor deplasmanında fileleri sarsan Falcao, 30. haftadan beri gol atamıyor.

Son dakika: Galatasaray'da iki yıldız gönderilecek! Fatih Terim'in gelecek sezonki planı belli oldu...

GELECEK SEZONUN KADROSUNDA GENÇLER OLACAK!

gelecek sezon da takımın başında olacak gibi çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Hoca, Mostafa Mohamed'in ve Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınmasını istiyor. Gedson'un da kiralanması talep ediliyor.

Son dakika: Galatasaray'da iki yıldız gönderilecek! Fatih Terim'in gelecek sezonki planı belli oldu...

Kerem de önümüzdeki sezon daha çok süre alacak. Savunmada Marcao sigortası var, orta sahada Taylan var. Bu oyuncularla uzun süre devam edilmesi planlanıyor. Seçim ertelenecek gibi gözüküyor.

Son dakika: Galatasaray'da iki yıldız gönderilecek! Fatih Terim'in gelecek sezonki planı belli oldu...

FEGHOULİ BU SEZON KAYBOLDU!

Galatasaray'da geldiği ilk iki sezonda attığı gollerle taraftarın sevgisini kazanan Cezayirli yıldız , bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı. EY Pandemi döneminden sonra kendine gelemeyen Feghouli, bu sezon sadece iki gol atabildi.

Son dakika: Galatasaray'da iki yıldız gönderilecek! Fatih Terim'in gelecek sezonki planı belli oldu...

Sezonun 14. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında skoru 3-1 yapan golü atan Feghouli, 20. haftadaki 6-1 biten Denizlispor maçında da skoru 2-0 yapan golü atmıştı.

Son dakika: Galatasaray'da iki yıldız gönderilecek! Fatih Terim'in gelecek sezonki planı belli oldu...

TRABZONSPOR MAÇINDA OYUNDAN ÇIKINCA ÇOK SİNİRLENDİ!

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı , Trabzonspor karşılaşmasından sonra bir daha forma şansı bulamadı. Trabzonspor maçına ilk 11 başlayaney ve devre arasında oyundan alınan Feghouli, sinirlenip tepki verdi.

Son dakika: Galatasaray'da iki yıldız gönderilecek! Fatih Terim'in gelecek sezonki planı belli oldu...

Bu tavrının ardından , Cezayirli oyuncuya Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında forma şansı vermedi.

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Son dakika: Son şampiyonluğa imza atmıştı gönderiliyor! Fatih Terim'in gelecek sezonki planı belli oldu...
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