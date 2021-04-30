Son dakika: Son şampiyonluğa imza atmıştı gönderiliyor! Fatih Terim'in gelecek sezonki planı belli oldu...

SON DAKİKA: CANLI YAYINDA AÇIKLANDI! 'GALATASARAY İKİ YILDIZI GÖNDERMEK İSTİYOR...'

Radamel Falcao, sözleşmesinin son gününe kadar takımda kalmak istiyor. Sofiane Feghouli için de aynı şey geçerli. Feghouli Galatasaray'da gözden çıkan isimler arasında. Yönetim tasarruf sağlamak için 2 oyuncuyu da göndermek istiyor. İki oyuncunun da maaşları çok ciddi olduğu için Galatasaray bu isimlerden bonservis bedeli elde etmeyi gözden çıkardı, en azından maaş sıkıntısından kurtulmak isteniyor.