Cengiz’in kozu Şardan&Üstünel

Yönetimini büyük ölçüde değiştirerek başkanlığa devam etmeyi düşünen Mustafa Cengiz, camiada ağırlığı bilinen iki ismi ikna etmeye çalışıyor
Seçim tarihi 29 Mayıs olarak açıklanan Galatasaray'da adaylar listelerini 7 Mayıs'a kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Türkiye'de yasakların başlamasıyla Dernekler Masası'ndan kulübe gelecek son yazı bekleniyor. Yaşanan belirsizliğe rağmen Mustafa Cengiz mesaisine tam gaz devam ediyor. Kulüpçalışanlarının hepsi için izin kağıdıçıkaran Cengiz, başkanlığa devametmeyi düşünüyor ve yeni liste hazırlıyor. Başkanın camiada ağırlığı bilinen eski yöneticilerden Haldun Üstünel ve Yiğit Şardan'ı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Cengiz'in yeni yönetiminde LeventKaradeniz, Ömer Akad, Emir Otluoğluve Mehmet Bilen'in yer alması bekleniyor. Mevcut yönetimden Kaan Kançal, İlber Aydemir, Metin Karakaya ve Dilek Kutlu ile yola devam edeceği öngörülen Cengiz, artık Abdurrahim Albayrak ile birlikte hareket etmiyor.
TAYLAN ANTALYALI 11'E DÖNÜYOR
GALATASARAY'DA 2 maçtır dinlendirilen Taylan Antalyalı, Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11'e geri dönecek. Konyaspor maçında oyuna girip galibiyeti getiren Babel ve Emre Akbaba da Emre Kılınç ile Mohamed'in yerine tercih edilecek.