Cengiz’in kozu Şardan&Üstünel

Seçim tarihi 29 Mayıs olarak açıklanan Galatasaray'da adaylar listelerini 7 Mayıs'a kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Türkiye'de yasakların başlamasıyla Dernekler Masası'ndan kulübe gelecek son yazı bekleniyor. Yaşanan belirsizliğe rağmen Mustafa Cengiz mesaisine tam gaz devam ediyor.Başkanın camiada ağırlığı bilinen eski yöneticilerden Haldun Üstünel ve Yiğit Şardan'ı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.Mevcut yönetimden Kaan Kançal, İlber Aydemir, Metin Karakaya ve Dilek Kutlu ile yola devam edeceği öngörülen Cengiz, artık Abdurrahim Albayrak ile birlikte hareket etmiyor.GALATASARAY'DA 2 maçtır dinlendirilen Taylan Antalyalı, Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11'e geri dönecek. Konyaspor maçında oyuna girip galibiyeti getiren Babel ve Emre Akbaba da Emre Kılınç ile Mohamed'in yerine tercih edilecek.