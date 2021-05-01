Derbide şampiyonluğa

Fenerbahçe’nin önündeki iki maçta 6 puan çıkaramayacağını düşünen 48 yaşındaki çalıştırıcıdan oyuncularına talimat: “Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kayıpsız geçip Aslantepe’de şampiyonluğumuzu ilan edelim.”
Süper Lig'in son 4 haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan farkla önünde giren Beşiktaş hedefe kilitlendi. Teknik heyet ve futbolcular Hatayspor maçını kayıpsız geçerek, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde şampiyonluğunu herkese ilan etmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon çok alışık olunmayan bir şekilde Rize maçı sonrası soyunma odasında oyuncuların galibiyet sevincine katılmıştı. Mücadeleninhemen ardından Hatayspormüsabakasını kafasında oynamayabaşlayan Yalçın, ikigününü bu maça konsantreolmuş şekilde geçirdi. Rize maçı sonrası yaptığı açıklamalarla Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a 'Hodri meydan' diyen Yalçın,takımıyla yaptığı toplantıdaiki noktaya dikkatçekerek şunları söyledi:
KARA GÖRÜNDÜ, SONUNU GETİRELİM
"Hepiniz şampiyonluğu nasıl istediğinizi, hak ettiğinizi gösterdiniz. Ayrı ayrı tebrik ediyorum, gurur duyulacak işler yaptınız. Artıkkara görünmüş durumda,şimdi sonunu getirip emeklerimizinkarşılığını alacağız. 4 maç, 4 final kaldı. Herşey bizim elimizde. Fenerbahçe'nin de bizim gibi çok zorlu maçları var. Önlerindekiiki maçtan 6 puan çıkarmaihtimalleri düşük. Biz Hatay ve Galatasaray maçlarını kazanıp Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluğumuzu ilan edelim."
BİZE KARŞI OLANLARA CEVAP VERELİM
"Rakiplerimize karşı ciddi avantajımız var ama matematiksel olarak lig bitmeden kimse rahatlığa düşmesin. Ayaklarımız yere sağlambassın ve şampiyonluğukazandığımızın ilanıolan son düdüğe kadar mücadelemizibırakmayalım. Hatayspor da diğer rakiplerimiz kadar bize karşı motive olmuş durumda. Bu maçıkazanarak hem bize karşıolanlara cevap verelimhem de derbiye şampiyonlukiçin çıkalım."
SON ANA KADAR TÖRE
RIZE maçında gol atan ve 62'de sakatlanarak çıkan Gökhan Töre'nin bugün forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Cenk ve Aboubakar'ın yokluğunda en önde görev yapan ve alkış alan oyuncunun, Hatay maçına yetişmesi için çaba sarf ediliyor. Töre maç kadrosuna alınırken, Sergen Yalçın'ın memnun kaldığı sistemi değiştirmek istemediği ancak mecburi durumda Larin'li forvet düzenine döneceği belirtildi.
ROSİER 11'E DÖNÜYOR
Beşiktaş, bugün Hatayspor ile zorlu bir randevuya çıkacak. Rize maçında cezalı olduğu için oynayamayan sağ bek Rosier, Dorukhan'a emanet ettiği formayı geri alacak. Larin, Atiba, Dorukhan ve Ljajic sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
'BEŞİKTAŞ FIFA'YA KADAR GİTMELİ!'
SABAH yazarı ve A SPOR yorumcusu Hıncal Uluç, dün A SPOR'daki 'Hıncal Uluç İle Baş Başa' programında bomba sözler sarf etti. Fikstür konusunda Beşiktaş'a haksızlık yapıldığını belirten Uluç, şu ifadeleri kullandı: "Hatayspor ile cumartesi (bugün) oynayacak Beşiktaş. Nefes alalım, maçı pazara alalım dedi, federasyon kabul etmedi. Beşiktaşile aynı gün oynayan G.Saray,pazar günü (yarın) oynuyor.Bu sefer aynı gün, aynı saatekonmuyor. Beşiktaş'ı hemen boğazından yakalayıp oynatmaya zorluyorlar. Beşiktaş'ın ertesi günü oynayan F.Bahçe ise pazartesi oynuyor. Beşiktaş'tan 2 gün fazla dinleniyor. Bunasıl bir adalet anlayışıdır,bu nasıl eşitliktir,bu nasıl bütüntakımlara aynı muameleyapmaktır! Ey TFF, bu fikstürü öyle ayarla ki Beşiktaş'ın aleyhine olan her şeyi yap deseler, ne yapardın Nihat Özdemir? Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam FIFA'ya kadar giderdim, açık seçik belgeler var. Bu maç tarihleriFenerbahçe'nin nasıl kayrıldığınıortaya koyuyor. Bunları aleni yapıyorsan, perde arkasında neler oluyordur!"