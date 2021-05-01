Derbide şampiyonluğa

Süper Lig'in son 4 haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan farkla önünde giren Beşiktaş hedefe kilitlendi. Teknik heyet ve futbolcular Hatayspor maçını kayıpsız geçerek, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde şampiyonluğunu herkese ilan etmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon çok alışık olunmayan bir şekilde Rize maçı sonrası soyunma odasında oyuncuların galibiyet sevincine katılmıştı.Rize maçı sonrası yaptığı açıklamalarla Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a 'Hodri meydan' diyen"Hepiniz şampiyonluğu nasıl istediğinizi, hak ettiğinizi gösterdiniz. Ayrı ayrı tebrik ediyorum, gurur duyulacak işler yaptınız.4 maç, 4 final kaldı.Fenerbahçe'nin de bizim gibi çok zorlu maçları var.Biz Hatay ve Galatasaray maçlarını kazanıp Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluğumuzu ilan edelim.""Rakiplerimize karşı ciddi avantajımız var ama matematiksel olarak lig bitmeden kimse rahatlığa düşmesin.Hatayspor da diğer rakiplerimiz kadar bize karşı motive olmuş durumda.RIZE maçında gol atan ve 62'de sakatlanarak çıkan Gökhan Töre'nin bugün forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Cenk ve Aboubakar'ın yokluğunda en önde görev yapan ve alkış alan oyuncunun, Hatay maçına yetişmesi için çaba sarf ediliyor. Töre maç kadrosuna alınırken, Sergen Yalçın'ın memnun kaldığı sistemi değiştirmek istemediği ancak mecburi durumda Larin'li forvet düzenine döneceği belirtildi.Beşiktaş, bugün Hatayspor ile zorlu bir randevuya çıkacak. Rize maçında cezalı olduğu için oynayamayan sağ bek Rosier, Dorukhan'a emanet ettiği formayı geri alacak. Larin, Atiba, Dorukhan ve Ljajic sarı kart ceza sınırında bulunuyor.SABAH yazarı ve A SPOR yorumcusudün A SPOR'daki 'Hıncal Uluç İle Baş Başa' programında bomba sözler sarf etti. Fikstür konusunda Beşiktaş'a haksızlık yapıldığını belirten Uluç, şu ifadeleri kullandı: "Hatayspor ile cumartesi (bugün) oynayacak Beşiktaş. Nefes alalım, maçı pazara alalım dedi, federasyon kabul etmedi.Beşiktaş'ı hemen boğazından yakalayıp oynatmaya zorluyorlar. Beşiktaş'ın ertesi günü oynayan F.Bahçe ise pazartesi oynuyor. Beşiktaş'tan 2 gün fazla dinleniyor.Ey TFF, bu fikstürü öyle ayarla ki Beşiktaş'ın aleyhine olan her şeyi yap deseler, ne yapardın Nihat Özdemir? Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam FIFA'ya kadar giderdim, açık seçik belgeler var.Bunları aleni yapıyorsan, perde arkasında neler oluyordur!"