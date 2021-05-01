Son dakika: Beşiktaş Hatayspor'a 7 attı, akıllara Sergen Yalçın'ın sözleri geldi! 'Cumatesi göreceğiz...'

Erdoğan, "Şimdi yine fazla zamanımız olmadan Beşiktaş maçı var deplasmanda. Beşiktaş'ı analiz ederken hem de biz nasıl oynamamız gerektiğini çalışıp, oyuncularımızı dinlendirip, Beşiktaş'a karşı keyifli bir futbol sergilemek istiyoruz. Zor bir rakip, Türkiye'de bu sezon genel olarak en iyi oynayan takımlardan birisi. Ama biz de çıkacağız kesinlikle bugüne kadar rakibe saygı duyup nasıl korkmadıysak orda cesur şekilde galibiyet için oynayacağız. Savunmayı yapmayı değil hücum yapmaya gideceğiz. Benim oyun anlayışım en iyi savunma hücumdur diye düşünüyorum. Beşiktaş deplasmanında da izleyicilere, taraftarlarımıza keyifli bir futbol sergiletir ve iyi bir sonuçla Hatayımıza döneriz" şeklinde konuşmuştu.