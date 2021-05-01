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Giriş Tarihi: 1.5.2021 22:03 Son Güncelleme: 1.5.2021 22:32

Son dakika: 'a 7 attı, akıllara 'ın sözleri geldi! 'Cumatesi göreceğiz...'

Son dakika: Beşiktaş Hatayspor'a 7 attı, akıllara Sergen Yalçın'ın sözleri geldi! 'Cumatesi göreceğiz...'

Son dakika... , 'in 39. haftasında sahasında 'u konuk etti. Siyah-beyazlılar ilk yarıda flaş bir skora imza attı. Beşiktaş, Hatayspor karşısında mükemmel bir ilk yarı oynadı. Siyah-beyazlılar, Akintola (KK), Larin (2) ve N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle ilk 45 dakikayı 5-0 önde kapattı. İkinci yarı da durmayan Beşiktaş, müsabakadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kartal'ın bu müthiş performansı sonrası akıllara 'ın sözleri geldi. Yalçın, Hatayspor Teknik Direktörü 'ın Beşiktaş maçı için yaptğı açıklamaya, "Göreceğiz cumartesi günü ne olacağını. Lafla konuşmak kolay. Cumartesi günü göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika... Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında tam 5 gol oldu. Mücadeleye fırtına gibi başlayan siyah-beyazlılar ilk 45 dakikalık dilimde 5 kez Hatayspor ağlarını sarstı. İkinci 45 dakikalık dilimde 2 gol daha bulan Kartal, maçtan 7-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu flaş skor ise akıllara Sergen Yalçın'ın Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a verdiği cevabı getirdi. İşte detaylar...

Hafta içi oynanan Gençlerbirliği müsabakasının ardından Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, basın toplantısında Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili konuşmuş, Sergen Yalçın ise bu duruma tepki göstermişti.

Erdoğan, "Şimdi yine fazla zamanımız olmadan Beşiktaş maçı var deplasmanda. Beşiktaş'ı analiz ederken hem de biz nasıl oynamamız gerektiğini çalışıp, oyuncularımızı dinlendirip, Beşiktaş'a karşı keyifli bir futbol sergilemek istiyoruz. Zor bir rakip, Türkiye'de bu sezon genel olarak en iyi oynayan takımlardan birisi. Ama biz de çıkacağız kesinlikle bugüne kadar rakibe saygı duyup nasıl korkmadıysak orda cesur şekilde galibiyet için oynayacağız. Savunmayı yapmayı değil hücum yapmaya gideceğiz. Benim oyun anlayışım en iyi savunma hücumdur diye düşünüyorum. Beşiktaş deplasmanında da izleyicilere, taraftarlarımıza keyifli bir futbol sergiletir ve iyi bir sonuçla Hatayımıza döneriz" şeklinde konuşmuştu.

Yalçın, Rizespor 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından ise Ömer Erdoğan'a cevap vermişti. 'Kazandıkları maçı konuşmak yerine Beşiktaş maçını anlatıyor' diyen Yalçın, "Hatayspor'un hocası (Ömer Erdoğan) kendi maçı biter bitmez cumartesi günü Beşiktaş'a karşı şöyle oynayacağız böyle oynayacağız diyor. Cumartesi günü göreceğiz kim nasıl oynuyor. Lafla olmuyor bu işler, cumartesi günü göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, unutulmaz bir 45 dakika oynadı. Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisi karşısında ilk yarıda tam 5 gol attı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri ikinci yarıda ise Larin'le 2 gol daha buldu ve 7-0 kazandı.

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Son dakika: Beşiktaş Hatayspor'a 7 attı, akıllara Sergen Yalçın'ın sözleri geldi! 'Cumatesi göreceğiz...'
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