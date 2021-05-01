Yılın transferi Erling Haaland mı olacak? Barcelona ve Messi Halaand transfer için anlaşmaya vardı...

Bu sezon sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'nin Barcelona'da kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Gelen son dakika bilgilerine göre Lionel Messi ile Barcelona yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Eurosport İspanya'nın haberine göre, Messi ile Barcelona anlaşmaya vardı. Fakat Messi'nin Barcelona için bir talebi var: Transfer sezonunda takıma yıldız isimler getirmek ve takımı Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir konuma getirmek.
MESSİ'NİN YILLIK 40 MİLYON EURO'LUK ÜCRETİNE İNDİRİM
Messi'nin de sözleşmesinde fedakarlık yaparak Barcelona'ya transfer parası konusunda yardımcı olduğu ifade edildi. Messi alacağı ücrette indirime gitti ve 20 yaşındaki dünya yıldızı Haaland'ı takımda görmek istediğini söyledi. Barcelona yönetimi de Haaland'ı transfer etmek için kollar sıvamış durumda.
MESSİ VE LAPORTA ANLAŞMAYA VARDI: LAPORTA HAALAND TRANSFERİ İÇİN HAREKETE GEÇİYOR
Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, forvet hattına Memphis Depay'ı getirmek istiyordu fakat kulüp Başkanı Laporta dünya yıldızı Erling Haaland transferi için harekete geçti. Fakat bu konuda bir engel vardı. O da Messi'nin ücretiydi. Laporta, Haaland transfer için Messi'ye verilen yıllık 40 milyon euro'luk ücreti karşılamayacaklarını ifade etti. Bu yüzden Laporta ve Messi ücret konusunda anlaşmaya vardı.
PSG MESSİ İÇİN TEKLİFİNİ YAPTI
PSG, bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Messi'yi Neymar ve Mbappe'nin yanına katmak için Arjantinli yıldıza teklif götürdü. Fakat Messi'nin önceliği başarısına ve tutkusuna bağlı olmak kaydıyla Barcelona'da…
HAALAND İÇİN DIŞ FİNANSMANA İHTİYAÇ VAR
Laporta, kulübün mali durumu için sıkı bir şekilde çalışıyor. Fakat Messi'nin indirime gitmesine rağmen Halaand transfer için henüz yeterli finansman bulunmuş değil ve bir dış finansman desteğine ihtiyaç var. Bu parayı elde etmek adına Laporta bir yatırım finansmanı için görüşme yapıyor.
BAŞKAN LAPORTA İLE HAALAND'IN MENAJERİ RAİOLA ARASINDA SICAK BİR İLİŞKİ VAR
Barcelona kulüp başkanı Joan Laporta ile Erling Haaland'ın menajeri olan Mino Raiola ile aralarında sıkı ve samimi bir ilişki bulunuyor. Bu yüzden Laporta Erling Haaland transferini bitirmek için umutlu görünüyor.
GEÇEN SEZON SONUNDA MESSİ TAKIMDAN AYRILMAK İSTEMİŞTİ
Geçtiğimiz sezonun sonunda Messi takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletmiş fakat iki taraf da anlaşmaya giderek bir sezonluk sözleşme daha imzalandı. Çünkü mevcut Bartomeu yönetimi ile Messi arasında gerginlik vardı bu yüzden Arjantinli yıldız mutsuzdu. Fakat şu an her şey yolunda görünüyor.