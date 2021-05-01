Yılın transferi Erling Haaland mı olacak? Barcelona ve Messi Halaand transfer için anlaşmaya vardı...

BAŞKAN LAPORTA İLE HAALAND'IN MENAJERİ RAİOLA ARASINDA SICAK BİR İLİŞKİ VAR

Barcelona kulüp başkanı Joan Laporta ile Erling Haaland'ın menajeri olan Mino Raiola ile aralarında sıkı ve samimi bir ilişki bulunuyor. Bu yüzden Laporta Erling Haaland transferini bitirmek için umutlu görünüyor.

GEÇEN SEZON SONUNDA MESSİ TAKIMDAN AYRILMAK İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun sonunda Messi takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletmiş fakat iki taraf da anlaşmaya giderek bir sezonluk sözleşme daha imzalandı. Çünkü mevcut Bartomeu yönetimi ile Messi arasında gerginlik vardı bu yüzden Arjantinli yıldız mutsuzdu. Fakat şu an her şey yolunda görünüyor.