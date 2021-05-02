Denizlispor Rizespor'a karşı kader maçında! -CANLI

Süper Lig'de kritik haftlara girilirken alt sıraları da yakından ilgilendiren mücadeleler oynanıyor. Ligin son sırasında bulunan Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Denizlispor bu maçta puan kaybı yaşaması halinde ligden düşmesi kesinleşecek. Bu yüzden bu maç Denizlispor'un kader maçı. Son sırada bulunan Denizlispor'un 28 puanı bulunuyor. 13. sırada bulunan Rizespor'un ise 42 puanı var. Saat 16:00'da başlayan maçta 0-0'lık skor devam ediyor.

CANLI SKOR (ilk yarı oynanıyor)

Denizlispor 0-0 Rizespor

CANLI ANLATIM

DENİZLİ VE RİZE'NİN 11'LERİ BELLİ OLDU

Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Leismann, Mustafa, Sakıb, Bakalorz, Diskerud, Hasan, Sagal, Ali Yavuz, Rodallega

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, İsmail, Abdullah, Godfred, Sabo, Andrade, Samudio, Remy