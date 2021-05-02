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Giriş Tarihi: 2.5.2021 14:35 Son Güncelleme: 2.5.2021 14:42

, şampiyonluk kupasını Şehit Gaffar Okkan’ın mezarına götürdü

DHA
Diyarbekirspor, şampiyonluk kupasını Şehit Gaffar Okkan’ın mezarına götürdü

Misli.com 3. Lig 1. Grupta şampiyon olan 'da yönetici ve futbolcular, şampiyonluk kupasını alarak Diyarbakır Emniyet Müdürü Şehit 'ın Sakarya'nın ilçesinde bulunan mezarını ziyaret etti. Yönetici ve futbolcular, Türk Bayrakları ve kulüp bayrağıyla şehit emniyet müdürünün mezarı başında dua etti. Daha sonra şampiyonluk kupası mezar başına getirildi. Ziyarete Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da katıldı.

3. Lig 1. Grupta şampiyonluk yaşayan Diyarbekirspor'dan şehit Emniyet Müdürü Şehit Ali Gaffar Okan'ın mezarına anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Diyarbekirspor, şampiyonluk kupasını Şehit Gaffar Okkan’ın mezarına götürdü | Video

Ziyaret sonrasında konuşan Diyarbekirspor Kulübü Teknik Direktörü Şenol Demir, "Sene başından beri çok zorlu bir yarış içerisinden geldik, çok çekişmeli bir lig. Ligin başında Şehit Gaffar babanın yanına geldiğim zaman futbolcularımla birlikte ona bir söz verdim, 'bu kupayla inşallah tekrar yanına geleceğim' diye. Bunun huzuru ve mutluluğunu yaşıyorum. Aynı zamanda bu kupayı buraya getirebilmek herkese nasip olmaz, çok gururlu ve mutluyum. Şehrimize hayırlı olsun. Tekrar buradan Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Babayı da rahmetle anıyorum. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Kazanılan şampiyonluğu Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'a hediye ettiklerini belirten Diyarbekirspor Kulübü Başkan Yardımcısı Veysi Avşar da, "Öncelikle bu kupayı aldığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Sezonun başında Gaffar babaya söz vermiştik. Allah rahmet eylesin, keşke bugünlerimizi görseydi. Bizim Diyarbakırımızın onursal başkanı Şehit Ali Gaffar Okkan. Bu kupa ve şampiyonluğu kendisine armağan ediyoruz. Allah rahmet eylesin, kendisine ve silah arkadaşlarına. Gururluyuz, sevinçliyiz. Her İstanbul'a geldiğimizde bu bölgede oynadığımız tüm maçlarda Allah bize nasip ediyor kabrini ziyaret etmeyi. Bu kupayı da kendisine armağan ediyoruz." diye konuştu.

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Diyarbekirspor, şampiyonluk kupasını Şehit Gaffar Okkan’ın mezarına götürdü
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