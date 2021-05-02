Son dakika: Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında! Fatih Terim'den flaş karar!

Süper Lig'de son haftalara girilirken zirve yarışı ve alt sıralardaki mücadele iyice kızımış durumda. Lider Beşiktaş dün Hatayspor'u 7-0'lık skorla farklı mağlup ederek maç fazlasıyla puanını 81'e yükseltti. Beşiktaş'ı takip eden Galatasaray ve Fenerbahçe de bu haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Bugün Galatasaray zorlu Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan için mücadele verecek. Galatasaray'ın bu maç öncesi 72 puanı bulunuyor. 20. sırada yer alan Gençlerbirliği'nin ise 35 puanı var.
FATİH TERİM'DEN SÜRPRİZ HAMLE
Galatasaray'da son maçlarda orta sahayı fizik anlamında güçlendirmek adına Fatih Terim Etebo'yu tercih ediyordu. Fakat gelen bilgilere göre Fatih Terim bu maç için farklı bir hamle yapacak.
Terim, 11'de bu sefer Etebo'yu değil Taylan'ı oynatması bekleniyor. Hazır hale geldiği ifade edilen Taylan'ın 11'de sahada olacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan Fatih Terim'in ileri hatta ise yine çift forvetle başlaması bekleniyor.
ENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER:
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Arda, Halil, Soner, Sio, Candeias, Piris, Lima, Stancu
Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Taylan, Kerem, Emre Akbaba, Halil, Mostafa Mohamed
GALATASARAY'DA ARDA TURAN VE ETEBO SINIRDA
Galatasaray'da Arda Turan ve Etebo, Gençlerbirliği maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu iki isimden Etebo, kadroda yok. Arda ise bugün kart görmesi halinde, gelecek hafta Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.
YEDLİN VE ONYEKURU KADROYA ALINADI
Galatasaray'da dün açıklanan kamp kadrosunda sağ bek Yedlin ve Onyekuru da yer aldı. Geçtiğimiz günlerde ABD'li oyuncu Yedlin'in antrenmanlara başladığı açıklanmıştı.
GALATASARAY İLE GENÇLERBİRLİĞİ 98. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 98. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 97 maçta sarı-kırmızılılar 54, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 170 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı, Galatasaray 6-0 kazandı.
GALATASARAY'DAKİ OYUNCU MAAŞLARI (2021-22)
Falcao 5 milyon Euro
Feghouli 3.850 milyon Euro
Muslera 2.5 milyon Euro
Babel 2.5 milyon Euro
Diagne 2.4 milyon Euro
Omar 1.3 milyon Euro
Yedlin 1.150 milyon Euro
Luyindama 1.050 milyon Euro
Marcao 900 bin Euro
Mohamed 600 bin Euro
Ozornwafor 150 bin Euro
Emre Kılınç 8 milyon TL
Jimmy Durmaz 8 milyon TL
Oğulcan Çağlayan 4.250 milyon TL
Fatih Öztürk 4 milyon TL
Okan Kocuk 3.250 milyon TL
Taylan Antalyalı 2.5 milyon TL
Kerem Aktürkoğlu 900 bin TL
TOPLAM 21.4 MİLYON EURO+30.9 MİLYON TL