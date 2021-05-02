Son dakika: Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında! Fatih Terim'den flaş karar!

Süper Lig'de son haftalara girilirken zirve yarışı ve alt sıralardaki mücadele iyice kızımış durumda. Lider Beşiktaş dün Hatayspor'u 7-0'lık skorla farklı mağlup ederek maç fazlasıyla puanını 81'e yükseltti. Beşiktaş'ı takip eden Galatasaray ve Fenerbahçe de bu haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Bugün Galatasaray zorlu Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan için mücadele verecek. Galatasaray'ın bu maç öncesi 72 puanı bulunuyor. 20. sırada yer alan Gençlerbirliği'nin ise 35 puanı var.