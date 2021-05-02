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Giriş Tarihi: 2.5.2021 10:27 Son Güncelleme: 2.5.2021 10:44

Son dakika: Gençlerbirliği deplasmanında! 'den flaş karar!

Son dakika: Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında! Fatih Terim'den flaş karar!

Son dakika haberi... 'in 39. haftasında bugün Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta bir yandan Gençlerbirliği 3 puan almak ve alt sıralardan kurtulmak isterken diğer yandan zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray 3 puanın peşinde. Galatasaray'da sahaya çıkacak 11 merak edilirken 'den maça saatler kala sürpriz bir hamle gelmesi bekleniyor. İşte son dakika Galatasaray haberleri...

Süper Lig'de son haftalara girilirken zirve yarışı ve alt sıralardaki mücadele iyice kızımış durumda. Lider Beşiktaş dün Hatayspor'u 7-0'lık skorla farklı mağlup ederek maç fazlasıyla puanını 81'e yükseltti. Beşiktaş'ı takip eden Galatasaray ve Fenerbahçe de bu haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Bugün Galatasaray zorlu Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan için mücadele verecek. Galatasaray'ın bu maç öncesi 72 puanı bulunuyor. 20. sırada yer alan Gençlerbirliği'nin ise 35 puanı var.

FATİH TERİM'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Galatasaray'da son maçlarda orta sahayı fizik anlamında güçlendirmek adına Fatih Terim Etebo'yu tercih ediyordu. Fakat gelen bilgilere göre Fatih Terim bu maç için farklı bir hamle yapacak.

Terim, 11'de bu sefer Etebo'yu değil Taylan'ı oynatması bekleniyor. Hazır hale geldiği ifade edilen Taylan'ın 11'de sahada olacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan Fatih Terim'in ileri hatta ise yine çift forvetle başlaması bekleniyor.

ENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Arda, Halil, Soner, Sio, Candeias, Piris, Lima, Stancu

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Taylan, Kerem, Emre Akbaba, Halil, Mostafa Mohamed

GALATASARAY'DA ARDA TURAN VE ETEBO SINIRDA

Galatasaray'da Arda Turan ve Etebo, Gençlerbirliği maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu iki isimden Etebo, kadroda yok. Arda ise bugün kart görmesi halinde, gelecek hafta Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

YEDLİN VE ONYEKURU KADROYA ALINADI

Galatasaray'da dün açıklanan kamp kadrosunda sağ bek Yedlin ve Onyekuru da yer aldı. Geçtiğimiz günlerde ABD'li oyuncu Yedlin'in antrenmanlara başladığı açıklanmıştı.

GALATASARAY İLE GENÇLERBİRLİĞİ 98. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 98. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 97 maçta sarı-kırmızılılar 54, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 170 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı, Galatasaray 6-0 kazandı.

GALATASARAY'DAKİ OYUNCU MAAŞLARI (2021-22)

Falcao 5 milyon Euro

Feghouli 3.850 milyon Euro

Muslera 2.5 milyon Euro

Babel 2.5 milyon Euro

Diagne 2.4 milyon Euro

Omar 1.3 milyon Euro

Yedlin 1.150 milyon Euro

Luyindama 1.050 milyon Euro

Marcao 900 bin Euro

Mohamed 600 bin Euro

Ozornwafor 150 bin Euro

Emre Kılınç 8 milyon TL

Jimmy Durmaz 8 milyon TL

Oğulcan Çağlayan 4.250 milyon TL

Fatih Öztürk 4 milyon TL

Okan Kocuk 3.250 milyon TL

Taylan Antalyalı 2.5 milyon TL

Kerem Aktürkoğlu 900 bin TL

TOPLAM 21.4 MİLYON EURO+30.9 MİLYON TL

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Son dakika: Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında! Fatih Terim'den flaş karar!
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