İnter’in Uğurcan ısrarı

Trabzonspor'un milli file bekçisi'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken,Bordo-mavili kulübün gelen teklifleri değerlendirmek için Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2020) bekleme kararı almasına rağmen İnter başta olmak üzere birçok kulübün yoğun ilgisi sürüyor. İtalyan kulübü yetkilileri, başkan Ahmet Ağaoğlu ile iletişime geçerek Uğurcan Çakır'ı satıp satmama noktasındaki fikrini sordu. Başkan Ağaoğlu da gelebilecek teklifleri değerlendireceklerini belirtti. Bu arada İtalyan gazeteciler de Ağaoğlu'nu arayarak transfer iddiaları hakkında bilgi aldı. Ağaoğlu, durumu doğrularkendiye cevap verdi.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın önceki gün İstanbul'da yöneticilerle gerçekleştirdiği toplantıda bir kez daha Lewis Baker'ın takımda tutulmasını istediği öğrenildi. Avcı'nın 26 yaşındaki orta saha için "Çok disiplinli ve uyumlu bir futbolcu. Takımda tutulmalı" dediği kaydedildi. Karadeniz ekibi, Chelsea ile oyuncuyu bir kez daha kiralamak amacıyla görüşecek.Hatay'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Rayane Aabid, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Güney ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ancak bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan oyuncu için menajerler uygun maliyetle transferin olabileceğini bordomavili yöneticilere iletti. 29 yaşındaki Fransız, bu sezon 35 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.