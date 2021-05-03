Antonio Conte, Serie A'da bir devri açtı ve kapattı

REKOR PUANLI ŞAMPİYONLUK

Üst üste kazanılan 2 şampiyonlukla 2013-2014 sezonuna da favori giren Conte'nin Juventus'u, 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle topladığı 102 puanlık rekorla tarihindeki 30. lig şampiyonluğunu kazandı. Siyah-beyazlılar, bu sezonun 36. haftasında şampiyonluğunu ilan etti. Juventus'la üst üste 3 şampiyonluk yaşamasına karşın yönetimle olan sorunları, Conte ve kulübün yollarının ayrılmasını da beraberinde getirdi.

Juventus, Conte'nin 3 şampiyonluk alarak başlattığı, Massimiliano Allegri ile üst üste elde edilen 5 şampiyonlukla devam eden şampiyonluk çağında, son olarak Massimo Sarri ile 1 şampiyonluk daha kazanarak, toplamda 9 yıl arka arkaya Serie A'da ipi göğüsleyip tarihe geçti. Antonio Conte, Juventus'un ardından çalıştırdığı İtalya Milli Takımı ve İngiltere'nin Chelsea takımlarıyla kariyerini devam ettirirken, 2019-2020 sezonu başında ise Juventus'un rakibi Inter'in başına geçmesiyle dikkati çekti.