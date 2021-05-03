Beşiktaş'ın yıldızı Nkoudou'ya nazar değdi! Sakatlık açıklaması...

Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında attığı gollerle şampiyonluk yolunda takımına büyük katkı sağlayan Georges Kevin Nkoudou sakatlandı. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Nkoudou'nun tedavisine başlandı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN NKOUDOU AÇIKLAMASI!
'Futbol Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Georges Nkoudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Georges Nkoudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'