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Giriş Tarihi: 3.5.2021 14:19 Son Güncelleme: 3.5.2021 14:21

Beşiktaş'ın yıldızı Nkoudou'ya nazar değdi! Sakatlık açıklaması...

Beşiktaş'ın yıldızı Nkoudou'ya nazar değdi! Sakatlık açıklaması...

Üst üste gollerini sıralayan Beşiktaş'ın yıldızı Kevin Nkoudou'ya nazar değdi. Fransız kanat oyuncusu sakatlandı. Beşiktaş resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Nkoudou'nun sol uyluk adalesinde gerilme olduğunu ifade etti. Deneyimli oyuncunun tedavisine başlandı.

Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında attığı gollerle şampiyonluk yolunda takımına büyük katkı sağlayan Georges Kevin Nkoudou sakatlandı. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Nkoudou'nun tedavisine başlandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN NKOUDOU AÇIKLAMASI!

'Futbol Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Georges Nkoudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Georges Nkoudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'

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Beşiktaş'ın yıldızı Nkoudou'ya nazar değdi! Sakatlık açıklaması...
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