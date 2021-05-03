Salih Uçan'ın menajeri açıkladı: Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor istiyor

"SALİH HENÜZ KARARINI VERMEDİ"

NTVSpor'a konuşan Salih Uçan'ın menajeri "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor. Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı. Fakat kulüplerin teması var. Alanyaspor ile de yeni sözleşme için görüşmemiz olacak. Salih henüz kararını vermedi. Tercihini sezon sonu yapacak" ifadelerini kullandı.