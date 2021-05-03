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Giriş Tarihi: 3.5.2021 09:43 Son Güncelleme: 3.5.2021 09:48

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Salih Uçan'ın menajeri açıkladı: Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor istiyor

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ’ın menajeri , oyuncusunu Türkiye’den , ve 'un yanı sıra İspanya ve İtalya’dan da teklifler olduğunu açıkladı.

Alanyaspor forması giyen Salih Uçan'ın yeni adresi sezon sonunda belli olacak. 27 yaşındaki oyuncunun menajeri Koray Uzun, Salih için Türkiye'nin yanı sıra İspanya ve İtalya'dan da teklifler olduğunu açıkladı.

"SALİH HENÜZ KARARINI VERMEDİ"
NTVSpor'a konuşan Salih Uçan'ın menajeri "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor. Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı. Fakat kulüplerin teması var. Alanyaspor ile de yeni sözleşme için görüşmemiz olacak. Salih henüz kararını vermedi. Tercihini sezon sonu yapacak" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performans ile dikkatleri çeken 27 yaşındaki oyuncu, 39 maçta 3 gol attı ve 7 asist yaptı.

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Salih Uçan'ın menajeri açıkladı: Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor istiyor
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