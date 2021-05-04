Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray o golü sansürledi! Önce Belhanda sonra Burak Yılmaz...
Giriş Tarihi: 4.5.2021 16:07 Son Güncelleme: 4.5.2021 16:15

o golü sansürledi! Önce sonra ...

Galatasaray o golü sansürledi! Önce Belhanda sonra Burak Yılmaz...

'in 40. haftasında , sahasında 'ı konuk edecek. Zorlu derbi öncesinde sarı-kırmızılı cephede flaş bir gelişme yaşandı. GS TV'de yayınlanan Geçmişten Günümüze Derbiler programında 4 Ocak 2015'teki Beşiktaş-Galatasaray maçında 'ın siyah-beyazlılara attığı gol kesildi. Geçtiğimiz günlerde oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesi öncesinde de benzer bir durum yaşanmıştı. GS TV'de 'nın Gençlerbirliği'ne attığı goller sansürlenmişti.

Süper Lig'de 75 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray, 81 puanla lider olan Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligin 40. haftasındaki müsabaka 8 Mayıs Cumartesi akşamı TT Stadı'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı takım şampiyonluk umudunu sürdürmek için mutlak kazanmak zorunda. Zorlu müsabaka öncesinde Galatasaray cephesinden flaş bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde Belhanda'nın golünü sansürleyen GS TV, bu kez de Burak Yılmaz'ın golünü yayınlamadı. İşte detaylar...

Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde her hafta olduğu gibi GS TV'de geçmiş döneme ait maçlar yayınlandı. GS TV'de yayınlanan Geçmişten Günümüze Derbiler programında Burak Yılmaz'ın golünün sansürlendiği görüldü.

Lille formasıyla harikalar yaratan Burak Yılmaz'ın Galatasaray'da oynadığı dönemde Beşiktaş ağlarına bıraktığı gol yayınlanmadı.

4 Ocak 2015'teki Beşiktaş ile Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve sarı-kırmızılı takım deplasmanda siyah-beyazlı takımı Felipe Melo ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 yenmişti.

Bu müsabakayı Geçmişten Günümüze Derbiler programında yayınlanan GS TV, Melo'nun golünü ekranlara getirirken Burak Yılmaz'ın golünü ise kesti.

Sarı-kırmızılı takımın kulüp televizyonunda geçtiğimiz günlerde benzer bir olay daha yaşanmıştı. Olaylı bir şekilde sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın Gençlerbirliği'ne attığı goller gösterilmemişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hastalıkla boğusan Seren Serengil'in durumu kötüye gidiyor! Seren Serengil'in vücudunda sadece 4 kg yağ kalmış...
Son dakika | Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Yazın başlıyoruz
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı ve ödeneceği tarih belli oldu!
Son dakika: Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! "Emre Belözoğlu gereksiz yere..."
SABAH şüphelilerin ifadelerine ulaştı! Otogar saldırganları 250 dolara bomba taşımışlar
Kripto vurgunda son dakika | Thodex skandalında mafya şüphesi!
Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal
SON DAKİKA | Meteoroloji tarih verdi! Sağanak yağışlar geliyor...
Son dakika haberi: Tam kapanma sonuç verdi, vakalar geriliyor! Kademe kademe açılma böyle olacak
Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray o golü sansürledi! Önce Belhanda sonra Burak Yılmaz...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA