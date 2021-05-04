Galatasaray o golü sansürledi! Önce Belhanda sonra Burak Yılmaz...

Süper Lig'de 75 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray, 81 puanla lider olan Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligin 40. haftasındaki müsabaka 8 Mayıs Cumartesi akşamı TT Stadı'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı takım şampiyonluk umudunu sürdürmek için mutlak kazanmak zorunda. Zorlu müsabaka öncesinde Galatasaray cephesinden flaş bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde Belhanda'nın golünü sansürleyen GS TV, bu kez de Burak Yılmaz'ın golünü yayınlamadı. İşte detaylar...