Larin'den Drogba itirafı! Şampiyonluk ve derbi sözleri...

Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkan Larin, 19 gol 4 asistlik müthiş bir katkı sağladı. Siyah-beyazlı takımı sırtlayan isimlerin başında gelen Kanadalı golcü, derbi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Larin, bir dönem Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü eski yıldız Drogba'ya hayran olduğunu söyledi. 26 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ı yeneceklerini ve sezon sonunda da şampiyon olacaklarını ifade etti.
İŞTE LARİN'İN AÇIKLAMALARI...
"Takıma katkı verdiğim için çok mutluyum. Sezon başından beri iyi çalışıyorum. Takım olarak şampiyonluğa giden yolu nasıl olduğunu biliyoruz. Fizik olarak geliştiğimi biliyorum. Belçika'dan buraya hazır geldim ve neler yapabileceğimi gösterdim.
LARIN: İDOLÜM DROGBA...
İdolüm Drogba. Çocukken hep onun nasıl oynadığını izledim. Bana özgüven verdi Sergen Hoca, bana inandı ben de kendime inandım. Bu da işe yaradı. Sergen Yalçın'ın kendine has bir tarzı var. Hücum oynuyoruz, bize özgüven veriyor. Benim nerede oynadığım çok fark etmez, sol kanat, hücum ya da forvet... Her yerde oynarım her yerde gol atarım.
Aboubakar'ın varlığı beni pozitif etkiliyor. Onunla iyi bir uyumumuz var. Takım olarak da çok uyumluyuz zaten. Ben gol atmaya devam edeceğim ama şampiyon olmak gol kralı olmaktan daha önemli benim için.
Bu sezonki performansımdan dolayı bir ilgi olması normal ama şu an tek odaklandığım şampiyonluk. Ancak mutlaka transfer için bir ilgi olacaktır.
Birileri benim ismimi çocuklarına veriyor, bu beni çok mutlu ediyor. Taraftar fark yaratan bir etken. Onları çok özlüyoruz. Ancak bu sezon taraftarsız oynamayı da öğrendik.
Atiba benim kariyerimde çok önemli. Buraya gelmemde büyük katkısı oldu. Özel hayatımda bir baba gibi örnek oluyor. Galatasaray maçında çok isteki bir takım göreceksiniz, Hatayspor maçındaki gibi arzulu oynayacağız. Derbiyi de kazanmak istiyoruz. Birlikte oynayıp şampiyon olmayı hedefliyoruz.