Larin'den Drogba itirafı! Şampiyonluk ve derbi sözleri...

Aboubakar'ın varlığı beni pozitif etkiliyor. Onunla iyi bir uyumumuz var. Takım olarak da çok uyumluyuz zaten. Ben gol atmaya devam edeceğim ama şampiyon olmak gol kralı olmaktan daha önemli benim için.

Bu sezonki performansımdan dolayı bir ilgi olması normal ama şu an tek odaklandığım şampiyonluk. Ancak mutlaka transfer için bir ilgi olacaktır.