Larin'den Drogba itirafı! Şampiyonluk ve derbi sözleri...

LARIN: İDOLÜM DROGBA...

İdolüm Drogba. Çocukken hep onun nasıl oynadığını izledim. Bana özgüven verdi Sergen Hoca, bana inandı ben de kendime inandım. Bu da işe yaradı. Sergen Yalçın'ın kendine has bir tarzı var. Hücum oynuyoruz, bize özgüven veriyor. Benim nerede oynadığım çok fark etmez, sol kanat, hücum ya da forvet... Her yerde oynarım her yerde gol atarım.