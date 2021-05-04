Fenerbahçe'de bir koruma içgüdüsü var. Mesela bunu Beşiktaş'ta görmüyoruz. Maç 6-7 olmuş, hâlâ saldırıyorlar. Fenerbahçe'de

böyle bir mantalite yok ve bu arada da gol yiyince panikliyorlar. Sonuçta Fenerbahçe yoluna devam ediyor, az da olsa umudu var. Erzurum için sezon sonu çok kara görünüyor. Hakem Mete Kalkavan ise VAR yardımıyla verdiği penaltı dahil olmak üzere kararlarında genelde haklıydı.