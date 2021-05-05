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Giriş Tarihi: 5.5.2021 21:57 Son Güncelleme: 5.5.2021 21:57

Son dakika: yönetiminde istifa!

Son dakika: Galatasaray yönetiminde istifa!

Son dakika haberi... Akşam saatlerinde 'dan gelen resmi açıklama sonrası pandemi şartları nedeniyle seçimin iptal edildiği belirtilmişti. Alınan kararın üzerine Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde Galatasaray Kulübü'nün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimin, pandemi şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Bunun üzerine Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Recevik, daha öncede bir sosyal medya platformunda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i istifaya davet etmişti.

Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifasını duyurdu. Mahmut Recevik, "Değerli büyük Galatasaray camiasına: Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum. Mahmut Recevik 7228" ifadelerini kullandı.

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