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Giriş Tarihi: 5.5.2021 12:37 Son Güncelleme: 5.5.2021 12:40

: sonrası bombası! İtalyan basını açıkladı

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı

haberi... ekibi 'dan kovulan sürpriz bir şekilde İtalya'ya geri dönme kararı aldı. İtalyan basını, gelecek sezon 'yı çalıştıracak olan Portekizli teknik adam ve milli futbolcumuz ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı gündemine taşıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Portekizli dünyaca ünlü teknik adam sürpriz bir şekilde 'nın yeni hocası oldu. İtalyan basını ile ilgili flaş bir iddiayı ortaya attı. İşte detaylar...

Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı

İtalyan basını yeni sezonda takımın başına geçecek olan Mourinho için takım planlaması yapmaya şimdiden başladı.

Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı

La Gazzetta dello Sport'un haberinde 'nun kendi tarzı ve futbolu için mükemmel bulduğu Nicolo Zaniolo'yu kesinlikle takımda tutmak istediği vurgulandı.

Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı

Portekizli hocanın Zaniolo'nun arkasında ise Lorenzo Pellegrini ve Henrikh Mkhitaryan'ın olduğu hücumcu bir orta saha tercih edeceği belirtildi.

Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı

Haberde deneyimli hocanın Manchester United'dan eski öğrencisi olan Mkhitaryan'la ilgili soru işaretleri olduğunun da altı çizildi.

Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı

CENGİZ ÜNDER'İ TOTTENHAM'A İSTEMİŞ

Ayrıca sezon başında Leicester City'e kiralanan 'in geri dönüşünün de için çok önemli olduğu belirtildi.

Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı

Portekizli hocanın milli futbolcumuzu daha önce 'a transfer etmek istediği ancak başarılı olamadığı vurgulandı.

Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı

WALTER SAMUEL SÜRPRİZİ

Corriere dello Sport ise 'nun yardımcılarından biri olarak daha önce forması giyen ve Portekizli hocanın Inter'den eski oyuncusu olan Walter Samuel olabileceğini yazdı.

Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı

Haberde ayrıca İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini'nin yardımcısı olan Daniele De Rossi'nin de Mourinho'nun ekibine katılabileceği iddia edildi.

Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı

DIEGO MILITO: INTER'E DÖNMESİNİ İSTERDİM

'nun yönettiği Inter'de hem lig hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferi yaşayan Diego Milito da eski hocasının 'ya imza atmasıyla ilgili konuştu.

Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı

Sky Sport'a röportaj veren Arjantinli eski golcü, "Mourinho'nun gelişi sadece için değil, İtalyan futbolu için de çok olumlu bir şey. Inter'e dönmesini çok isterdim.

Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı

Inter taraftarı olarak onu çok seviyorum ve her zaman onun her yerde başarılı olmasını diliyorum. Belki Inter'e karşı daha az. Ona bol şans diliyorum.

Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı

Futbolcu olarak böyle bir antrenöre sahip olmanız size kesinlikle sınıf atlatır. Mourinho futbolun her ayrıntısına dikkat eder ve her futbolcuyla nasıl yakın ilişki kuracağını çok iyi bilir.

Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı

Her anı nasıl yöneteceğini biliyor, futbolcuların duygularını anlıyor ve dünyanın en iyilerinden biri...

Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı

Kesinlikle şu anda İtalya'ya dönmesini beklemiyordum, haber benim için bomba etkisi yarattı. Onunla görüşüyorum ama hakkında hiç konuşmamıştık" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı
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