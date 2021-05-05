Son dakika: Jose Mourinho sonrası Cengiz Ünder bombası! İtalyan basını açıkladı

Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho sürpriz bir şekilde Roma'nın yeni hocası oldu. İtalyan basını Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir iddiayı ortaya attı. İşte detaylar...
İtalyan basını yeni sezonda takımın başına geçecek olan Mourinho için takım planlaması yapmaya şimdiden başladı.
La Gazzetta dello Sport'un haberinde Jose Mourinho'nun kendi tarzı ve futbolu için mükemmel bulduğu Nicolo Zaniolo'yu kesinlikle takımda tutmak istediği vurgulandı.
Portekizli hocanın Zaniolo'nun arkasında ise Lorenzo Pellegrini ve Henrikh Mkhitaryan'ın olduğu hücumcu bir orta saha tercih edeceği belirtildi.
Haberde deneyimli hocanın Manchester United'dan eski öğrencisi olan Mkhitaryan'la ilgili soru işaretleri olduğunun da altı çizildi.
CENGİZ ÜNDER'İ TOTTENHAM'A İSTEMİŞ
Ayrıca sezon başında Leicester City'e kiralanan Cengiz Ünder'in geri dönüşünün de Jose Mourinho için çok önemli olduğu belirtildi.
Portekizli hocanın milli futbolcumuzu daha önce Tottenham'a transfer etmek istediği ancak başarılı olamadığı vurgulandı.
WALTER SAMUEL SÜRPRİZİ
Corriere dello Sport ise Jose Mourinho'nun yardımcılarından biri olarak daha önce Roma forması giyen ve Portekizli hocanın Inter'den eski oyuncusu olan Walter Samuel olabileceğini yazdı.
Haberde ayrıca İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini'nin yardımcısı olan Daniele De Rossi'nin de Mourinho'nun ekibine katılabileceği iddia edildi.
DIEGO MILITO: INTER'E DÖNMESİNİ İSTERDİM
Jose Mourinho'nun yönettiği Inter'de hem lig hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferi yaşayan Diego Milito da eski hocasının Roma'ya imza atmasıyla ilgili konuştu.
Sky Sport'a röportaj veren Arjantinli eski golcü, "Mourinho'nun gelişi sadece Roma için değil, İtalyan futbolu için de çok olumlu bir şey. Inter'e dönmesini çok isterdim.
Inter taraftarı olarak onu çok seviyorum ve her zaman onun her yerde başarılı olmasını diliyorum. Belki Inter'e karşı daha az. Ona bol şans diliyorum.
Futbolcu olarak böyle bir antrenöre sahip olmanız size kesinlikle sınıf atlatır. Mourinho futbolun her ayrıntısına dikkat eder ve her futbolcuyla nasıl yakın ilişki kuracağını çok iyi bilir.
Her anı nasıl yöneteceğini biliyor, futbolcuların duygularını anlıyor ve dünyanın en iyilerinden biri...
Kesinlikle şu anda İtalya'ya dönmesini beklemiyordum, haber benim için bomba etkisi yarattı. Onunla görüşüyorum ama Roma hakkında hiç konuşmamıştık" ifadelerini kullandı.