Derbi öncesi dikkat çekti... Avrupa'nın zirvesinde yer aldı!

Cumartesi günü ligin zirvesinde ateş çemberi olacak... Lider Beşiktaş, şampiyonluk öncesinde en kritik virajını dönmek isterken G.Saray ise kazanıp kalan haftalarda umudunu sürdürmeyi hedefliyor. En çok dikkat çekenler arasında iki takımın kulübeden aldığı katkı var. Bunun yanı sıra, skor olarak geri düştüğünde iki ekip de büyük kayıplar yaşadı. Beşiktaş'ın hava hakimiyeti, Aslan'ın ise uzatma performansı çok etkili.