Son dakika: Abdurrahim Albayrak'tan seçim açıklaması! 'En geç Haziran ayında...'





Pandemi ile ilgili son gelişmelere istinaden 27.04.2021 tarihinde yayınlanan Genelge ile kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00'e kadar başta sokağa çıkma kısıtlaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması dahil olmak üzere ülke genelinde tam kapanmaya gidilmiştir.



Tüzüğün Dördüncü Bölüm "Seçim Öncesi İşleri" başlığı altında düzenlenen 61. maddesi gereği Kulüp Başkanlığına aday olabilmek için seçimin yapılacağı Genel Kurula katılma hakkına sahip olan en az 100 üyenin imzası ile adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Divan Kurulu Başkanlığına önermesi ve önerilen Başkan adayının Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulunda görev alacak asil ve yedek üyelerin listesini imzalayarak en geç Seçim Genel Kurulu birinci toplantı tarihinden 15 (on beş) gün önce saat 18:00'a kadar imza karşılığında Divan Kurulu Başkanlığına teslim yükümlülüğü bulunmaktadır. Tüzük hükmü nedeniyle Başkan adayları bu yükümlülüklerini 7 Mayıs 2021 saat 18:00'e kadar yerine getirmeleri gerekmekte olup bu süreç TAM KAPANMA dönemi içine denk gelmektedir.