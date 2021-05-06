Son dakika: Mustafa Cengiz Galatasaray başkanı adayı olmayacağını açıkladı!

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm." ifadelerini kullandı.

Daha önce Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan duyuruda seçimin en yakın tarihte yapılmak üzere ertelendiği açıklandı. Bu duyuru sonrası başkan adaylarından tepkiler yağdı.

Galatasaray'da farklı yönetim listesinde olacağı iddia edilen Abdurrahim Albayrak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. 'Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüzün olağan seçimi en geç Haziran ayında yapılacaktır.'

Başkan adaylarından Burak Elmas da yönetim kurulu üyelerine ihtarname gönderildiğini açıkladı!

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI!

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"13 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Tüzüğümüzün 27. maddesi uyarınca ilk toplantısı 22 Mayıs 2021, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısı 29 Mayıs 2021 tarihinde olmak üzere Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiş ise de;



Karar tarihinden sonra İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 15.04.2021 tarihli ve 32 sayılı toplantısında, Sivil toplum kuruluşlarının genel kurul da dahil olmak üzere, yapacakları her türlü geniş katılımlı etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmemesine karar verilmiştir.

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NDAN TEPKİ!

Galatasaray'da seçim ancak kanunlar ve tüzük çerçevesinde iptal olabilir. Tek bir kişinin keyfi kararı veya bazı art niyetli hesapların neticesinde seçimlerin iptal edilmesi, benim ve arkadaşlarımın bizzat itirazımızı yükselttiğimiz zihniyetin göstergesidir.

'İPTAL KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR...'

Metin Öztürk: İptal kararı yok hükmündedir. İptali iptal edin, Galatasaray'ı kaosa sürüklemeyin. Kamu bir nedenle seçimi ertelese dahi, ikinci bir duyuru ile ilk toplantı günü olan 22 Mayıs'ı 60 güne kadar erteleyebilirsiniz. ADAYLARIN SON BAŞVURU TARİHİ YARINDIR."

Burak Elmas: Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin "iptali" söz konusu olamaz. "Erteleme" koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak. Galatasaray demokrasi kültürünün gücünü herkese göstermek adına, yasal süre bitimi 7 Mayıs 2021 saat 18.00'e kadar, seçim listeleri ve ilgili evrakımızı Divan Kurulu'na teslim edeceğimizi beyan ederiz. Genel Kurul iradesinin sandığa yansıması için elimizden geleni yapacağız.