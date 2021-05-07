Beklenmedik baskın!

alatasaray'ı yenip, F.Bahçe'nin de puan kaybetmesini bekleyecek olan Beşiktaş, şampiyonluğunu bu hafta kutlamak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, G.Saray deplasmanında planlarını galibiyet üzerine kurarken, sarı-kırmızılıların savunmasındaki gedikleri avantaja çevirmek istiyor.Ayrıca teknik heyet, Rosier'e de sürekli atağa katılma talimatı verirken, bu ikilinin Aslan'ın sağ kanadını çökertmesi bekleniyor. N'Koudou'nun sakatlığı nedeniyle Gökhan Töre'yi kullanacak olan Sergen Yalçın, Larin'i de sol kanada yakın oynatacak.SIYAH-BEYAZLILARDA derbi öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi de takımın moralini yükseltmek için çalışıyor. Çebi, yönetimle yapacağı görüşmenin ardından derbi primini maç günü oyuncularına açıklayacak.BU sezon Beşiktaş'a ligde 5 gol, 17 asistlik katkı sağlayan Ghezzal ile 19 gol, 4 asist kaydeden Larin, Kartal'ın yükünü çekti.Beşiktaş dün resmi açıklama ile 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının tarihini açıkladı. 23 Mayıs 2021'deki ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa siyah-beyazlı üyeler 30 Mayıs Pazar günü 10.30'da Vodafone Park'ta çoğunluk aranmaksızın toplanacak.Yalnız geldi yalnız veda ettikere vermiş olduğu karar hayırlı olsun..İkişampiyonluk yaşadı ve 2 sezonu da pandemiyle geçti..Ekonomik sorunları aşmaya çalıştı.. Fatih Terim'in istediğitransferleri yapmak için büyük riskler aldı.. Ağır borçlarınaltına imza attı.. Yanlışları da oldu ama kaliteli birisimdi.. Başkan olmak kolay değildir.Böyle olursa da camianınbüyük ayıbı olur. Doğru bir karar verdi..Ailesi de devam etmesini istemiyordu.. Kendisinesağlıklı bir ömür dilerim..Çok üzgün ve kırgındıMustafa Cengiz ile pazartesi günü telefonda sohbet ettim. Çok üzgün ve kırgındı. Çünkü Galatasaray başkanlığının değerli olmasına rağmen adayların söylemleriyle koltuğu itibarsızlaştırmaya çalıştığını dile getirdi. O gün bana şöyle demişti:Baktığımız zaman yönetim parçalanmış, güvensiz bir ortam oluşmuştu. Mustafa Cengiz sağlık koşullarını da düşünerek yeniden aday olmadı ve doğru bir karar verdi. Sonuçta Cengiz, Galatasaray tarihine iki şampiyonluk kazandırmış başkan olarak geçecek.En zor zamanda görevdeydiCengiz G.Saray'ı zor bir zamanında taşın altına elini sokarak başkanlık koltuğuna oturmuş ve 3.5 sene boyunca doğrusu ile yanlışı ile sevdalısı olduğu kulübe hizmet etmiş bir insan. Bu koltukta oturmak zordur…Ağır sağlık problemleri yaşadı. Dün aldığı kararın ömrüne ömür katmasını, çocukları ve torunları ile uzun yıllar bu stresten uzak ama sevdiği G.Saray'a yakın yıllar geçirmesini diliyorum.