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Giriş Tarihi: 7.5.2021

Beklenmedik baskın!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beklenmedik baskın!

Ghezzal-Rosier ile G.Saray’ın sağ kanadı üzerinde baskı kurmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, soldaki hakimiyetini ise ve ikilisi ile sağlayacak

Galatasaray'ı yenip, F.Bahçe'nin de puan kaybetmesini bekleyecek olan Beşiktaş, şampiyonluğunu bu hafta kutlamak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, G.Saray deplasmanında planlarını galibiyet üzerine kurarken, sarı-kırmızılıların savunmasındaki gedikleri avantaja çevirmek istiyor. Sağ bekte G.Saray'da Şener ya da Yedlin'in oynaması beklenirken, Kartal bu noktada en formda ismi Ghezzal ile bu kanada yüklenecek. Ayrıca teknik heyet, Rosier'e de sürekli atağa katılma talimatı verirken, bu ikilinin Aslan'ın sağ kanadını çökertmesi bekleniyor. N'Koudou'nun sakatlığı nedeniyle Gökhan Töre'yi kullanacak olan Sergen Yalçın, Larin'i de sol kanada yakın oynatacak. Saracchi'nin hücuma çok çıkmasından dolayı burada oluşacak boşluklardan faydalanmak isteyen Sergen Yalçın, Larin-Gökhan ikilisi ile de soldan yüklenecek.

ÇEBİ'DEN FİNAL PRİMİ
SIYAH-BEYAZLILARDA derbi öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi de takımın moralini yükseltmek için çalışıyor. Çebi, yönetimle yapacağı görüşmenin ardından derbi primini maç günü oyuncularına açıklayacak. Bu sezon galibiyetlere 25 bin TL verilen Beşiktaş'ta, 3 maçlık galibiyet paketlerinde de prim 100 bin TL'ye çıkarılmıştı.

%52 KATKI YAPTILAR
BU sezon Beşiktaş'a ligde 5 gol, 17 asistlik katkı sağlayan Ghezzal ile 19 gol, 4 asist kaydeden Larin, Kartal'ın yükünü çekti. İki futbolcunun takımının attığı 85 gole yaptığı katkı %52.94 oldu.

GENEL KURUL 30 MAYIS'TA
Beşiktaş dün resmi açıklama ile 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının tarihini açıkladı. 23 Mayıs 2021'deki ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa siyah-beyazlı üyeler 30 Mayıs Pazar günü 10.30'da Vodafone Park'ta çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

NE DEDİLER?

MURAT ÖZBOSTAN
Yalnız geldi yalnız veda etti
Bir kere vermiş olduğu karar hayırlı olsun.. Galatasaray camiası inkar etse de büyük hizmetleri oldu.. İki şampiyonluk yaşadı ve 2 sezonu da pandemiyle geçti.. Ekonomik sorunları aşmaya çalıştı.. Fatih Terim'in istediği transferleri yapmak için büyük riskler aldı.. Ağır borçların altına imza attı.. Yanlışları da oldu ama kaliteli bir isimdi.. Başkan olmak kolay değildir.Dün vefa görmedi bundan sonra da kendi camiasından bir vefa göreceğini düşünmüyorum. Böyle olursa da camianın büyük ayıbı olur. Doğru bir karar verdi.. Ailesi de devam etmesini istemiyordu.. Kendisine sağlıklı bir ömür dilerim..

LEVENT TÜZEMEN
Çok üzgün ve kırgındı
Başkan Mustafa Cengiz ile pazartesi günü telefonda sohbet ettim. Çok üzgün ve kırgındı. Çünkü Galatasaray başkanlığının değerli olmasına rağmen adayların söylemleriyle koltuğu itibarsızlaştırmaya çalıştığını dile getirdi. O gün bana şöyle demişti: "Bu işlerden çok sıkıldım. Aday olup olmamayı bile gözden geçiriyorum." Baktığımız zaman yönetim parçalanmış, güvensiz bir ortam oluşmuştu. Mustafa Cengiz sağlık koşullarını da düşünerek yeniden aday olmadı ve doğru bir karar verdi. Sonuçta Cengiz, Galatasaray tarihine iki şampiyonluk kazandırmış başkan olarak geçecek.

BÜLENT TİMURLENK
En zor zamanda görevdeydi
Mustafa Cengiz G.Saray'ı zor bir zamanında taşın altına elini sokarak başkanlık koltuğuna oturmuş ve 3.5 sene boyunca doğrusu ile yanlışı ile sevdalısı olduğu kulübe hizmet etmiş bir insan. Bu koltukta oturmak zordur… İcraat makamı olduğunuzda onca doğrunuzun arasında yanlışlarınız da olabilir. Ağır sağlık problemleri yaşadı. Dün aldığı kararın ömrüne ömür katmasını, çocukları ve torunları ile uzun yıllar bu stresten uzak ama sevdiği G.Saray'a yakın yıllar geçirmesini diliyorum.

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