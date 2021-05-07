Beklenmedik baskın!

Ghezzal-Rosier ile G.Saray’ın sağ kanadı üzerinde baskı kurmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, soldaki hakimiyetini ise Cyle Larin ve Gökhan Töre ikilisi ile sağlayacak
Galatasaray'ı yenip, F.Bahçe'nin de puan kaybetmesini bekleyecek olan Beşiktaş, şampiyonluğunu bu hafta kutlamak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, G.Saray deplasmanında planlarını galibiyet üzerine kurarken, sarı-kırmızılıların savunmasındaki gedikleri avantaja çevirmek istiyor. Sağ bekte G.Saray'daŞener ya da Yedlin'in oynamasıbeklenirken, Kartal bu noktada enformda ismi Ghezzal ile bu kanadayüklenecek. Ayrıca teknik heyet, Rosier'e de sürekli atağa katılma talimatı verirken, bu ikilinin Aslan'ın sağ kanadını çökertmesi bekleniyor. N'Koudou'nun sakatlığı nedeniyle Gökhan Töre'yi kullanacak olan Sergen Yalçın, Larin'i de sol kanada yakın oynatacak. Saracchi'nin hücumaçok çıkmasından dolayı buradaoluşacak boşluklardan faydalanmakisteyen Sergen Yalçın, Larin-Gökhanikilisi ile de soldan yüklenecek.
ÇEBİ'DEN FİNAL PRİMİ
SIYAH-BEYAZLILARDA derbi öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi de takımın moralini yükseltmek için çalışıyor. Çebi, yönetimle yapacağı görüşmenin ardından derbi primini maç günü oyuncularına açıklayacak. Bu sezon galibiyetlere25 bin TL verilen Beşiktaş'ta, 3 maçlık galibiyetpaketlerinde de prim 100 bin TL'ye çıkarılmıştı.
%52 KATKIYAPTILAR
BU sezon Beşiktaş'a ligde 5 gol, 17 asistlik katkı sağlayan Ghezzal ile 19 gol, 4 asist kaydeden Larin, Kartal'ın yükünü çekti. İki futbolcunun takımının attığı85 gole yaptığı katkı %52.94 oldu.
GENEL KURUL 30 MAYIS'TA
Beşiktaş dün resmi açıklama ile 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının tarihini açıkladı. 23 Mayıs 2021'deki ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa siyah-beyazlı üyeler 30 Mayıs Pazar günü 10.30'da Vodafone Park'ta çoğunluk aranmaksızın toplanacak.
NE DEDİLER?
MURAT ÖZBOSTAN
Yalnız geldi yalnız veda etti Bir kere vermiş olduğu karar hayırlı olsun.. Galatasaraycamiası inkar etse de büyük hizmetleri oldu.. İkişampiyonluk yaşadı ve 2 sezonu da pandemiyle geçti..Ekonomik sorunları aşmaya çalıştı.. Fatih Terim'in istediğitransferleri yapmak için büyük riskler aldı.. Ağır borçlarınaltına imza attı.. Yanlışları da oldu ama kaliteli birisimdi.. Başkan olmak kolay değildir.Dün vefa görmedibundan sonra da kendi camiasından bir vefagöreceğini düşünmüyorum. Böyle olursa da camianınbüyük ayıbı olur. Doğru bir karar verdi..Ailesi de devam etmesini istemiyordu.. Kendisinesağlıklı bir ömür dilerim..
LEVENT TÜZEMEN
Çok üzgün ve kırgındı Başkan Mustafa Cengiz ile pazartesi günü telefonda sohbet ettim. Çok üzgün ve kırgındı. Çünkü Galatasaray başkanlığının değerli olmasına rağmen adayların söylemleriyle koltuğu itibarsızlaştırmaya çalıştığını dile getirdi. O gün bana şöyle demişti: "Bu işlerdençok sıkıldım. Aday olup olmamayı bile gözdengeçiriyorum." Baktığımız zaman yönetim parçalanmış, güvensiz bir ortam oluşmuştu. Mustafa Cengiz sağlık koşullarını da düşünerek yeniden aday olmadı ve doğru bir karar verdi. Sonuçta Cengiz, Galatasaray tarihine iki şampiyonluk kazandırmış başkan olarak geçecek.
BÜLENT TİMURLENK
En zor zamanda görevdeydi Mustafa Cengiz G.Saray'ı zor bir zamanında taşın altına elini sokarak başkanlık koltuğuna oturmuş ve 3.5 sene boyunca doğrusu ile yanlışı ile sevdalısı olduğu kulübe hizmet etmiş bir insan. Bu koltukta oturmak zordur… İcraat makamı olduğunuzdaonca doğrunuzun arasında yanlışlarınız daolabilir. Ağır sağlık problemleri yaşadı. Dün aldığı kararın ömrüne ömür katmasını, çocukları ve torunları ile uzun yıllar bu stresten uzak ama sevdiği G.Saray'a yakın yıllar geçirmesini diliyorum.