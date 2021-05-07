Emre Belözoğlu, İrfan Can - Mesut ikilisinden vazgeçmeyecek! İlk 11 nasıl olacak?

Fenerbahçe, Ankaragücü ile oynayacağı kritik müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Şampiyonluk yarışına tutunmak için mutlak kazanması gereken sarı-lacivertliler, 3 puanı cebine koyarak Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'a puan kaybetmesini bekleyecek. Karşılaşma öncesinde genç teknik adam Emre Belözoğlu, ilk 11'ini belirlemeye başladı. İşte detaylar...
İRFAN CAN - MESUT İKİLİSİ...
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'nin Erzurum karşısındaki uyumundan hayli memnun kaldı.
Hem pas akışını hızlandıran hem de takımı pozisyona sokan bu ikilinin Ankaragücü karşısında yine 11'de olacağı öğrenildi. Gökhan Gönül'ün kırmızı kart cezasının bitmesi sonrası nasıl bir diziliş olacağı merakla beklenirken, Belözoğlu'nun iki sol ayaklı yıldızından asla vazgeçmeyeceği ifade ediliyor.
SZALAİ'NİN PARTNERİ TİSSERAND OLACAK
İrfan ve Mesut, sahada olunca geriye iki ihtimal kalıyor. İlki, Ozan Tufan'ın sağ bekte yola devam etmesi. İkincisi, Gökhan'ın sağ beke geçtiği formatta Ozan'ın Mert Hakan'ın yerine orta alanda olması. Ancak bu ihtimal daha zayıf. Serdar henüz idmanlara başlamadığı için stoperde Tisserand yine Szalai'nin partneri olacak.
Son Erzurum maçında gol, asist katkısının yanı sıra bir de penaltı yaptıran Enner Valencia, Fenerbahçe'de 'örnek transfer' olarak gösteriliyor.
Meksika'nın Tigres takımından bedelsiz olarak kadroya katılan ve yıllık 2 milyon euro alan 31 yaşındaki Ekvadorlu forvet, kasık sakatlığı, Kovid-19 ve sarı kart cezası yüzünden 6 lig maçını kaçırmasına rağmen oynadığı 31 karşılaşmada ortaya koyduğu performansla teknik heyetin gözüne girdi.
Onun dışında sürekli sahada olan tecrübeli oyuncu, hücumun her bölgesinde görev aldı. Erol Bulut'un vazgeçilmezi olan Valencia, Emre Belözoğlu tarafından santrfora konularak çok daha verimli hale getirildi.
TAKIMIN A PLANINDA
Ligde attığı 10 golle takımın en skorer ismi durumunda olan Valencia, teknik heyet tarafından gelecek sezon da takımın A planında yer alıyor. Belözoğlu, Valencia'nın ilerde başlattığı presle takım oyununa verdiği katkıdan da hayli memnun.