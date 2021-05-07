Emre Belözoğlu, İrfan Can - Mesut ikilisinden vazgeçmeyecek! İlk 11 nasıl olacak?

SZALAİ'NİN PARTNERİ TİSSERAND OLACAK



İrfan ve Mesut, sahada olunca geriye iki ihtimal kalıyor. İlki, Ozan Tufan'ın sağ bekte yola devam etmesi. İkincisi, Gökhan'ın sağ beke geçtiği formatta Ozan'ın Mert Hakan'ın yerine orta alanda olması. Ancak bu ihtimal daha zayıf. Serdar henüz idmanlara başlamadığı için stoperde Tisserand yine Szalai'nin partneri olacak.

Son Erzurum maçında gol, asist katkısının yanı sıra bir de penaltı yaptıran Enner Valencia, Fenerbahçe'de 'örnek transfer' olarak gösteriliyor.