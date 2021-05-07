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Giriş Tarihi: 7.5.2021 12:31

mutlak kazanmak zorunda! Rakip

AA
Fenerbahçe mutlak kazanmak zorunda! Rakip Ankaragücü

Süper Lig'in 40. haftasında , deplasmanda ile karşılaşacak. Lider 'ın 5 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, yarışta kalabilmek için mutlak kazanmak zorunda. İki sarı-lacivertli takımın mücadelesi 8 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında yarın (8 Mayıs Cumartesi) deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Futbol A Takım Direktörlüğü görevine getirilen Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 müsabakadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Fenerbahçe, haftaya 76 puanla 2. sırada giriyor.

ŞAMPİYONLUK İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde bitime 3 maç kala lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, zirvedeki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle MKE Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin yanı sıra Serdar Aziz'in kadroda olması beklenmiyor.

7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 41. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında yer alamayacak.

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Fenerbahçe mutlak kazanmak zorunda! Rakip Ankaragücü
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