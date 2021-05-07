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Giriş Tarihi: 7.5.2021 15:53

'den yeni 'kural hatası' hamlesi! "Tahkim'e gideceğiz"

İHA
Fenerbahçe'den yeni 'kural hatası' hamlesi! Tahkim'e gideceğiz

Yönetim Kurulu Üyesi , 'nun (TFF) maçında kural hatası olmadığına yönelik verdiği kararı 'na taşıyacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Alanyaspor müsabakasında kural ihlali olduğu ve maçın tekrar edilmesine yönelik başvurularının TFF tarafından reddedilmesinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Pirşen, "Kararları görünce iyi bir gün geçiremiyoruz. Çok üzgün ve kızgınım. Kararın az önce gerekçesi geldi. İnceledik. Gün içerisinde Tahkim Kurulu'na başvuracağız. En kısa sürede Tahkim'den sonuç bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Gerekçeli kararı okuduğunu da aktaran Alper Pirşen, "TFF, kural hatalarında MHK'yi ofsayta düşürmemek için ne derlerse onu yapıyorlar. Bir tek Kasımpaşa - Beşiktaş maçında tersine çevirdiler. TFF tarihinde bunun dışında uygulama yok. MHK'nin gerekçesini okudum. Dehşete düştüm" şeklinde konuştu.

"GELECEK SEZON YABANCI HAKEM GELSİN"

"Hakemlerimiz çok kötü" diyen sarı-lacivertli yönetici, konuşmasını şöyle sürdürdü: "'Konu oyuncunun ofsayt olup olmaması değil hakem yorumu devreye girer' demişler. Konu kuralın yanlış uygulanması. Bu karar ofsayt çizgisiyle verilemez. Konu açık, ofsayt diyorlar. Tamam ofsayt ama kural başka. Hakemlerimiz çok kötü. Kural eksikliği, kritik hatalar her türlü sıkıntılar her hafta oluyor. TFF 1. Lig'deki Samsunspor-İstanbulspor maçında yanlış oyuncuya kart gösterip kırmızı kartla oyundan atıyor. Ek raporla buradaki ayıbı örttüler. Ayıp. Böyle devam edecekse gelecek sezon yabancı hakem gelsin. Fenerbahçe'nin bu sezon 15 puanı hakem kararlarıyla gasp edildi."

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Fenerbahçe'den yeni 'kural hatası' hamlesi! "Tahkim'e gideceğiz"
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