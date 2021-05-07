Fenerbahçe'den yeni 'kural hatası' hamlesi! "Tahkim'e gideceğiz"

"GELECEK SEZON YABANCI HAKEM GELSİN"



"Hakemlerimiz çok kötü" diyen sarı-lacivertli yönetici, konuşmasını şöyle sürdürdü: "'Konu oyuncunun ofsayt olup olmaması değil hakem yorumu devreye girer' demişler. Konu kuralın yanlış uygulanması. Bu karar ofsayt çizgisiyle verilemez. Konu açık, ofsayt diyorlar. Tamam ofsayt ama kural başka. Hakemlerimiz çok kötü. Kural eksikliği, kritik hatalar her türlü sıkıntılar her hafta oluyor. TFF 1. Lig'deki Samsunspor-İstanbulspor maçında yanlış oyuncuya kart gösterip kırmızı kartla oyundan atıyor. Ek raporla buradaki ayıbı örttüler. Ayıp. Böyle devam edecekse gelecek sezon yabancı hakem gelsin. Fenerbahçe'nin bu sezon 15 puanı hakem kararlarıyla gasp edildi."