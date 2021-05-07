Galatasaray'da başkanlık için hareketli saatler! Başkan adayı Işın Çelebi kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?

IŞIN ÇELEBİ KİMDİR?

15 Ekim 1950 tarihinde Karaman'da doğdu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Metalürji Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Ekonomi" alanında doktorasını tamamladı.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) İktisadi Planlama Dairesi Uzmanlığı, Grup Başkanlığı, METAŞ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

29 Kasım 1987 (18. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi (ANAP) İzmir Milletvekili seçildi. Turgut Özal'ın kurmuş olduğu 46. Hükümet'te 30 Mart 1989 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Devlet Bakanı oldu. Yıldırım Akbulut'un 9 Kasım 1989 tarihinde kurmuş olduğu 47.Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevi devam ettirildi.

20 Ekim 1991 (19. Dönem) ve 24 Aralık 1995 (20. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde yeniden Anavatan Partisi (ANAP) İzmir Milletvekili seçildi. Ahmet Mesut Yılmaz'ın 30 Haziran 1997 tarihinde kurmuş olduğu 55. Hükümet'te Devlet Bakanı olarak atandı.

18 Nisan 1999 (21. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde dördüncü defa Anavatan Partisi İzmir Milletvekili seçildi.