Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da başkanlık için hareketli saatler! Başkan adayı Işın Çelebi kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 7.5.2021 16:46

Galatasaray'da başkanlık için hareketli saatler! Başkan adayı kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?

Galatasaray'da başkanlık için hareketli saatler! Başkan adayı Işın Çelebi kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?

Galatasaray'da seçim yaklaştıkça başkan adayları da netleşiyor. Galatasaray başkanlık seçimi için hazırlıklar sürüyor. Emre Kaplan'ın A Spor canlı yayınında aktardığı bilgiye göre 'nin başkanlık için resmi başvuruda bulunması bekleniyor. Çelebi son olarak, Türkiye'nin her tarafında çatı adaylığını kabul etmesi için imza toplandığını ifade etmişti. Bazı adayların da kendisine çağrı yaptığını belirten Işın Çelebi, Adnan Polat'ın başkanlık döneminde 2. Başkanlık görevini üstlenmişti. Işın Çelebi kimdir, kaç yaşında?

Galatasaray başkanlık seçimi heyecanı günden güne artıyor. 4. aday olarak bugün Işın Çelebi'nin adaylığını açıklaması bekleniyor. Seçimin yapılacağı tarih henüz belli olmazken adaylar belli olmaya başladı. Daha önce bakan olarak görev yapan Çelebi, Adnan Polat döneminde de 2. Başkanlık görevini üstlenmişti.

IŞIN ÇELEBİ KİMDİR?

15 Ekim 1950 tarihinde Karaman'da doğdu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Metalürji Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Ekonomi" alanında doktorasını tamamladı.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) İktisadi Planlama Dairesi Uzmanlığı, Grup Başkanlığı, METAŞ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

29 Kasım 1987 (18. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi (ANAP) İzmir Milletvekili seçildi. Turgut Özal'ın kurmuş olduğu 46. Hükümet'te 30 Mart 1989 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Devlet Bakanı oldu. Yıldırım Akbulut'un 9 Kasım 1989 tarihinde kurmuş olduğu 47.Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevi devam ettirildi.

20 Ekim 1991 (19. Dönem) ve 24 Aralık 1995 (20. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde yeniden Anavatan Partisi (ANAP) İzmir Milletvekili seçildi. Ahmet Mesut Yılmaz'ın 30 Haziran 1997 tarihinde kurmuş olduğu 55. Hükümet'te Devlet Bakanı olarak atandı.

18 Nisan 1999 (21. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde dördüncü defa Anavatan Partisi İzmir Milletvekili seçildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Boğaç Aksoy ve Arif Güloğlu kansere yakalandığını duyurdu! İşte sinsice ilerleyen lenfoma kanserinin ilk belirtisi…
Çin roketi tehlikesi! Dünyaya geliyor, saatler kaldı: İstanbul ve Ankara'ya düşer mi?
SON DAKİKA | İstanbul'da şaşırtan olay! Gökyüzündeki sıralı ışıklar merak uyandırdı
SON DAKİKA | Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzatıldı mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş tam kapanma açıklaması
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi için olay sözler! "Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da..."
Son dakika | Whatsapp için süre doldu! 1 hafta sonra...
Son dakika haberi: Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak sürprizi! Adaylığını açıklayacak mı?
Son dakika haber: Salgının seyrini değiştirecek hamle! DSÖ'den de açıklama geldi: Bu muazzam bir an...
Son dakika | Köşeye sıkışan teröristbaşı Bayık'tan Kürtlere hakaret
SON DAKİKA! Bayram öncesi müjde geldi! Dev destek ödemesi başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da başkanlık için hareketli saatler! Başkan adayı Işın Çelebi kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA