Satmıyoruz

Sezon sonu yaklaştıkça Trabzonspor'da bazı oyunculara menajerler tarafından teklifler getirilmeye başlandı. Bunun üzerine yönetim kurulu harekete geçerken, Edgar Ie ve Vitor Hugo'nun menajerine,mesajı net şekilde verildi. Gelecek sezon öncesi kadro iskeletini savunmada bu oyuncular üzerinden kurmayı amaçlayan teknik ekibin, yönetimden en önemli taleplerinden birinin,olduğu bildirildi.Böylece her iki oyuncunun menajerinin de bu sezon yakaladıkları çıkış sonrası futbolculara kulüp arayışının önüne geçildi.Edgar'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanılıp 27 yaşındaki oyuncunun mukavelisini bir yıl daha uzatmak istiyor.