Satmıyoruz

“Kesinlikle teklif istemiyoruz” diyen yönetim kurulu, iç transferde harekete geçti. Edgar’ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılarak 1 yıl daha uzatılması planlanıyor
Sezon sonu yaklaştıkça Trabzonspor'da bazı oyunculara menajerler tarafından teklifler getirilmeye başlandı. Bunun üzerine yönetim kurulu harekete geçerken, Edgar Ie ve Vitor Hugo'nun menajerine, "Teklifgetirmeyin, ikisi de satılmayacak" mesajı net şekilde verildi. Gelecek sezon öncesi kadro iskeletini savunmada bu oyuncular üzerinden kurmayı amaçlayan teknik ekibin, yönetimden en önemli taleplerinden birinin, "Stoper hattıkorunmalı" olduğu bildirildi.
SAVUNMAYA TAKVIYE
Böylece her iki oyuncunun menajerinin de bu sezon yakaladıkları çıkış sonrası futbolculara kulüp arayışının önüne geçildi. Yeni sezonda stoperdeki ikilisinibozmadan savunmayatakviye yapacak olan yönetim, Edgar'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanılıp 27 yaşındaki oyuncunun mukavelisini bir yıl daha uzatmak istiyor.