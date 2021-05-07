Satmıyoruz

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Giriş Tarihi: 7.5.2021

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YUNUS EMRE SEL
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“Kesinlikle teklif istemiyoruz” diyen yönetim kurulu, iç transferde harekete geçti. Edgar’ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılarak 1 yıl daha uzatılması planlanıyor

Sezon sonu yaklaştıkça Trabzonspor'da bazı oyunculara menajerler tarafından teklifler getirilmeye başlandı. Bunun üzerine yönetim kurulu harekete geçerken, Edgar Ie ve Vitor Hugo'nun menajerine, "Teklif getirmeyin, ikisi de satılmayacak" mesajı net şekilde verildi. Gelecek sezon öncesi kadro iskeletini savunmada bu oyuncular üzerinden kurmayı amaçlayan teknik ekibin, yönetimden en önemli taleplerinden birinin, "Stoper hattı korunmalı" olduğu bildirildi.

SAVUNMAYA TAKVIYE
Böylece her iki oyuncunun menajerinin de bu sezon yakaladıkları çıkış sonrası futbolculara kulüp arayışının önüne geçildi. Yeni sezonda stoperdeki ikilisini bozmadan savunmaya takviye yapacak olan yönetim, Edgar'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanılıp 27 yaşındaki oyuncunun mukavelisini bir yıl daha uzatmak istiyor.

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