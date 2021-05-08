Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mesut’la eli güçlü
Giriş Tarihi: 8.5.2021

Mesut’la eli güçlü

Fenerbahçe için David Luiz iddiasını ortaya atan İngilizler, Özil faktörüne vurgu yaptı. Arsenal'le sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Brezilyalı stopere da talip oldu. 34 yaşındaki Luiz'in ise eski takım arkadaşı 'in oynadığı sarı-lacivertlilere sıcak baktığı belirtildi

İngiliz basınından, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir transfer iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı defans oyuncusu David Luiz'i kadrosuna katmayı hedeflediği, yarışta en ciddi rakibin Portekiz temsilcisi Benfica olduğu belirtildi. Haberde Brezilyalı futbolcunun eski takım arkadaşı Mesut Özil'in F.Bahçe'de forma giymesinin, sarılacivertlilerin elini güçlendirdiğinden de bahsedildi.

HAFTALIĞI 140 BİN EURO
Sezon sonu Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki futbolcu, Londra ekibiyle bu sezon Premier Lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti. Arsenal'de haftalık 140 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 400 bin TL) kazanan Luiz'in Fenerbahçe'ye gelirken hangi ekonomik şartları isteyeceği ise merak konusu. Ancak sarı- lacivertliler Mesut'u 550 bin Euro imza parasıyla alıp, sponsorlarla transferi bitirmişti.

KİMDİR?
Benfica, Chelsea ve PSG gibi takımların formasını giyen David Luiz 2019'da Arsenal'e imza attı. Kariyeri boyunca 540 lig maçında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, 36 gol-26 asistle oynadı. Brezilya Milli Takım formasını da 56 kez sırtına geçirirken, 3 golle skora katkı verdi.

'SON VURUŞLARDA CİDDİYET İSTİYORUM'
Süper Lig'de bugün kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'nin kulağı da Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olacak. A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Ankara yolculuğu öncesi, son vuruş uyarısı yaptı. Erzurumspor maçının son anlarında kaçan gollere sinirlenip soyunma odasına giden Belözoğlu, takıma hitaben "Son vuruşlarda ciddiyet istiyorum. Belki takım olarak ligin en çok pozisyona giren takımıyız. Ancak final pasları ve son vuruşlarda çok sıkıntılıyız. Bu noktada herkesten konsantrasyon istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN OYNARSA MERT KULÜBEYE
A.Gücü maçı hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Başkent'e gitti. Arka adalesinde ağrı olan Serdar Aziz, sırtında sorun olan Sinan ve beli ağrıyan Samatta kadroda yer almadı. Cezası biten Gökhan'ın 11'e dönüp dönmeyeceği belirsiz. Ozan Tufan'ın sağ bekte devam etmesi ilk ihtimal. Gökhan 11'e alınırsa, Mert Hakan kulübeye çekilip Ozan orta sahaya geçecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Boğaç Aksoy ve Arif Güloğlu kansere yakalandığını duyurdu! İşte sinsice ilerleyen lenfoma kanserinin ilk belirtisi…
Çin roketi tehlikesi! Dünyaya geliyor, saatler kaldı: İstanbul ve Ankara'ya düşer mi?
Son dakika: Burak Yılmaz Lille ile şampiyonluğa koşuyor! Tek rakibi Cristiano Ronaldo...
Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı açıklamalar! “Fatih Terim ve Sergen Yalçın…”
Türkiye'den üst üste Kudüs'teki İsrail terörüne tepki! Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir!
SON DAKİKA: 7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Kovid-19 son durum tablosu ve hasta, vaka, vefat sayıları
Son dakika: DSÖ'den Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısına acil kullanım onayı
Emlak zengini ünlülerden Seda Sayan yeni villası için kesenin ağzını açtı! Seda Sayan'ın Boğaz'a nazır villası dudak uçuklattı!
SON DAKİKA HABERİ: İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı
Son dakika haber: Salgının seyrini değiştirecek hamle! DSÖ'den de açıklama geldi: Bu muazzam bir an...
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut’la eli güçlü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA