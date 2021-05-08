Mesut’la eli güçlü

İngiliz basınından, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir transfer iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı defans oyuncusu David Luiz'i kadrosuna katmayı hedeflediği,belirtildi. Haberde Brezilyalı futbolcunun eski takım arkadaşıolan 34 yaşındaki futbolcu,Londra ekibiyle busezon Premier Lig, kupa veUEFA Avrupa Ligi olmaküzere çıktığı 30 maçta 2 golkaydetti.Luiz'inFenerbahçe'ye gelirkenhangi ekonomikşartlarıisteyeceğiise merakkonusu.Ancak sarı-lacivertlilerBenfica, Chelsea ve PSG gibi takımların formasını giyen David Luiz 2019'da Arsenal'e imza attı. Kariyeri boyunca 540 lig maçında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, 36 gol-26 asistle oynadı. Brezilya Milli Takım formasını da 56 kez sırtına geçirirken, 3 golle skora katkı verdi.Süper Lig'de bugün kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'nin kulağı da Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olacak. A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Ankara yolculuğu öncesi, son vuruş uyarısı yaptı. Erzurumspor maçının son anlarında kaçan gollere sinirlenip soyunma odasına giden Belözoğlu, takıma hitaben "Son vuruşlarda ciddiyet istiyorum. Belki takım olarak ligin en çok pozisyona giren takımıyız. Ancak final pasları ve son vuruşlarda çok sıkıntılıyız. Bu noktada herkesten konsantrasyon istiyorum" ifadelerini kullandı.A.Gücümaçı hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Başkent'e gitti. Arka adalesinde ağrı olan Serdar Aziz, sırtında sorun olan Sinan ve beli ağrıyan Samatta kadroda yer almadı. Cezası biten Gökhan'ın 11'e dönüp dönmeyeceği belirsiz. Ozan Tufan'ın sağ bekte devam etmesi ilk ihtimal. Gökhan 11'e alınırsa, Mert Hakan kulübeye çekilip Ozan orta sahaya geçecek.