Son dakika: BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden kümede kalma savaşı veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz, Yılmaz Vural'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında ligde kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor, sahasında Kasımpaşa'ya Kevin Varga'nın attığı golle 1-0 mağlup oldu.
BB Erzurumspor'da bu sezon yolların ayrıldığı teknik direktör sayısı 5'e yükseldi. Bu isimler Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal, İsmail Kartal ve Yılmaz Vural oldu.