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Giriş Tarihi: 8.5.2021 13:13 Son Güncelleme: 8.5.2021 13:21

: , Fransa'da yine manşetlerde! Mbappe ile kıyasladılar

AA
Son dakika: Burak Yılmaz, Fransa'da yine manşetlerde! Mbappe ile kıyasladılar

haberi... , 'in 'i 3-0 yendiği maçta 2 gol atan milli futbolcumuz 'ı yine manşetlerine taşıdı. 'in süper yıldızı ile kıyaslanan 35 yaşındaki Burak Yılmaz için övgü dolu ifadeler kullanıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

, Ligue 1 ekiplerinden 'de forma giyen milli futbolcu 'ın maçında attığı gollerin ardından milli futbolcunun, takımının başarısında önemli rol oynadığını vurguladı.

Son dakika: Burak Yılmaz, Fransa'da yine manşetlerde! Mbappe ile kıyasladılar

Spor gazetesi L'Equipe'in ", Yılmaz'ın 2 golüyle 'i yendi ve liderliğini korudu" başlıklı haberinde 'ın maçta yıldızlaştığı vurgulandı.

Son dakika: Burak Yılmaz, Fransa'da yine manşetlerde! Mbappe ile kıyasladılar

Haberde, 'ın maçın adamı ve takımının başarısının temel aktörü olduğunun altı çizildi.

Son dakika: Burak Yılmaz, Fransa'da yine manşetlerde! Mbappe ile kıyasladılar

France Football dergisi, " 'i nakavt etti, 'in şampiyonluğuna 2 maç kaldı" başlığını kullandı.

Son dakika: Burak Yılmaz, Fransa'da yine manşetlerde! Mbappe ile kıyasladılar

"LILLE, BURAK OLMADAN BURAYA GELEMEZDİ"

Haberde, bu karşılaşmanın bir sezona damga vurduğu ve bir şampiyonluğun tarihini yazdığı kaydedilerek, 'ın bu maçta ön plana çıktığı vurgulandı.

Son dakika: Burak Yılmaz, Fransa'da yine manşetlerde! Mbappe ile kıyasladılar

MBAPPE'DEN DAHA FAZLA GOL ATTI

"Elbette , Lyon maçında ve daha genel olarak Ligue 1'de başladığından bu yana zihinlere damga vurdu.

Son dakika: Burak Yılmaz, Fransa'da yine manşetlerde! Mbappe ile kıyasladılar

Elbette Türk milli futbolcusu olmadan buraya gelemezdi" değerlendirmesinde bulunulan haberde, , Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu ile karşılaştırdı.

Son dakika: Burak Yılmaz, Fransa'da yine manşetlerde! Mbappe ile kıyasladılar

'ın sakatlığı nedeniyle neredeyse iki ay sahalardan uzak kalmasına rağmen Mbappe'den daha fazla gol attığı belirtildi.

Son dakika: Burak Yılmaz, Fransa'da yine manşetlerde! Mbappe ile kıyasladılar

Haberde, "Kim sezonun gidişatını Kral'dan daha fazla değiştirebildiğini iddia edebilir?" sorusu yöneltildi.

Son dakika: Burak Yılmaz, Fransa'da yine manşetlerde! Mbappe ile kıyasladılar

'in Olympique Lyon karşısında şampiyonluğu kaybettiğine inanıldığı anda 'ın attığı gollerle oyunu tersine çevirdiği vurgulandı.

Son dakika: Burak Yılmaz, Fransa'da yine manşetlerde! Mbappe ile kıyasladılar

"LILLE, BURAK'A TEŞEKKÜR EDEBİLİR"

RMC Sports kanalının internet sitesindeki haberinde, "Şampiyonluğa yakın olan , 2 gol atan 'a teşekkür edebilir" yorumu yapıldı.

Son dakika: Burak Yılmaz, Fransa'da yine manşetlerde! Mbappe ile kıyasladılar

Ülkenin en önemli gazetelerinden Le Figaro'nun haberinde de 'ın takımının son yıllarda transfer ettiği en iyi futbolcu olduğu belirtilerek, "Lille onun sayesinde Fransa şampiyonluğuna doğru ilerliyor" ifadesi kullanıldı.

Son dakika: Burak Yılmaz, Fransa'da yine manşetlerde! Mbappe ile kıyasladılar

"LOKOMOTİFİN ADI BURAK YILMAZ"

Le Monde gazetesinin haberinde, "Dördüncü şampiyonluğa götüren bu trende lokomotifin adı " değerlendirmesine yer verildi.

Son dakika: Burak Yılmaz, Fransa'da yine manşetlerde! Mbappe ile kıyasladılar

Haberde, 'in Nice, Lyon ve 'i 'ın golleriyle mağlup ettiği belirtildi.

Son dakika: Burak Yılmaz, Fransa'da yine manşetlerde! Mbappe ile kıyasladılar

'in ile 2011'den bu yana ilk şampiyonluk kupasını müzesine götürmenin yolunda olduğu vurgulandı.

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Son dakika: Burak Yılmaz, Fransa'da yine manşetlerde! Mbappe ile kıyasladılar
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