Son dakika: Sergen Yalçın'dan hakem isyanı! "Verilen karar komedi"

"İYİ BİR GECE OLMADI BİZİM İÇİN"

Oyun istediğimiz gibi olmadı. Yapılan basit hatalar, oyunsal anlamda çok bir şey ortaya koyamadık. İyi bir gece olmadı bizim için. Her maçı kazanacağız diye bir kural yok, sonuçta bir derbi maçı oynadık.