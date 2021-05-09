Son dakika: Sergen Yalçın'dan hakem isyanı! "Verilen karar komedi"

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında dev derbide Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golleri Ryan Babel, penaltıdan Radamel Falcao ve Arda Turan kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise penaltıdan Rachid Ghezzal attı. Derbi maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamlarda bulundu.
Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
Sergen Yalçın, "Ortada konuşulması gereken çok konu var. Şu an bunun zamanı değil. Sezonun sonunda her şeyi konuşacağız.
"3. GOLDEN ÖNCE VERİLEN KARAR KOMEDİ"
Galatasaray'ın 3. golünden önce verilen karar komedi. Ben bunu böyle nitelendiriyorum. Kenardaki hakemin bunu görme ihtimali yok. Görme ihtimalin yok diyoruz. Bize ben gördüm diyor. Süpermen herhalde.
"İYİ BİR GECE OLMADI BİZİM İÇİN"
Oyun istediğimiz gibi olmadı. Yapılan basit hatalar, oyunsal anlamda çok bir şey ortaya koyamadık. İyi bir gece olmadı bizim için. Her maçı kazanacağız diye bir kural yok, sonuçta bir derbi maçı oynadık.
"NKOUDOU'NUN DÖNME İHTİMALİ VAR"
Bu maça çok kafamızı yoramayız. Önümüzdeki maçlara hazırlanmamız gerekiyor. Bir sonraki maça Nkoudou'nun dönme ihtimali var, diğer oyuncuların dönme ihtimali yok" ifadelerini kullandı.