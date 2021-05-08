Son dakika: Şampiyonluk yarışında dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı başladı (CANLI)

Son dakika... Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşıyor. Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da ilk 11'leri belli oldu. En son 1.5 ay önce Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Radamel Falcao, Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Fatih Terim, Kerem ve Halil Dervişoğlu yerine Falcao ile Onyekuru'ya forma şansı verdi. Sergen Yalçın ise sol kanatta Larin'e ileride Gökhan Töre'yi tercih etti.

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor. Lider Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk oluyor. İki takım arasında 6 puan fark var. Eğer bu akşam Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrılırsa ve Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse siyah beyazlı takım 3 senelik şampiyonluk hasretini sonlandırmış olacak.

FATİH TERİM'DEN BEŞİKTAŞ KARŞISINDA SÜRPRİZ KADRO! FALCAO...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında son haftalara göre değişikliğe gitti. Sağ bek ve sol beki değiştiren Terim, Şener yerine Yedlin'i tercih ederken Ömer Bayram yerine de Saracchi'yi tercih etti. Son haftalarda Şener ve Ömer ikilisi forma giyiyordu.

CANLI SKOR | Galatasaray 0-0 Beşiktaş

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ