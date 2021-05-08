Son dakika: Şampiyonluk yarışında dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı başladı (CANLI)

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor. Lider Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk oluyor. İki takım arasında 6 puan fark var. Eğer bu akşam Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrılırsa ve Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse siyah beyazlı takım 3 senelik şampiyonluk hasretini sonlandırmış olacak.
FATİH TERİM'DEN BEŞİKTAŞ KARŞISINDA SÜRPRİZ KADRO! FALCAO...
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında son haftalara göre değişikliğe gitti. Sağ bek ve sol beki değiştiren Terim, Şener yerine Yedlin'i tercih ederken Ömer Bayram yerine de Saracchi'yi tercih etti. Son haftalarda Şener ve Ömer ikilisi forma giyiyordu.
CANLI SKOR | Galatasaray 0-0 Beşiktaş
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao
YEDEKLER: Okan, Kerem, Şener, Ömer, Luyindama, Emre Kılınç, Mostafa, Arda, Feghouli, Halil
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Atiba, Adem, Ghezzal, Larin, Gökhan Töre
YEDEKLER: Emre Bilgin, Utku, Montero, Necip, Dorukhan, Bilal, Rıdvan, Serdar Saatçi
FALCAO 1.5 AY SONRA İLK 11'E GERİ DÖNDÜ!
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, 1.5 ay önce oynanan ve 4-3 biten Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Falcao bu sezon Galatasaray formasıyla 8 gol atmayı başardı. Kolombiyalı yıldız son olarak Kayserispor deplasmanında fileleri sarsmayı başarmıştı.
Galatasaray, Fatih Terim'in efsaneler arasında giren tiradını paylaştı. 'Kazanacaksınız ama sonuç ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep şampiyonsunuz. Galatasaray pes etmez, Galatasaray kabullenmez!'
Galatasaray, Fatih Terim'in efsaneler arasında giren tiradını paylaştı! | Video
FATİH TERİM'DEN MESAJ! 'VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ...'
'Birçok final oynadık bu da onlardan biri. Ümit ediyorum ki kendi sahamızda kazanırız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takımıma güveniyorum. Vazgeçmiş veya bırakmış değiliz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya odaklanmış durumdayız.
İki bekimizi daha çabuk oyuncular olduğu için tercih ettik. Böyle maçlara alışkın oyunculara forma şansı verdim umarım karşılığını verirler.'
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, derbi öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.
'Final bölümüne geldik uzun zamandır mücadele ediyoruz. Zor bir pandemi süreci, peş peşe maçlar oynanıyor. Artık sonuçlandırma dönemine geldi. Derbiler her sonuca açıktır, kazanmak için buradayız. Oyun planımızı kazanmak için kurguladık. Umarım güzel ve keyifli bir maç olur. Herkes zorlu bir süreçten geçiyor.'
'TARAFTARIMIZA ŞAMPİYONLUK KUPASI ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ'
'Birçok oyuncumuzu kaybettik. Milli maç arasından sonra sakatlıklarla boğuştuk. Oyuncularımız sahaya bütün enerjilerini veriyorlar. Sürekli aynı isimlerle oynuyoruz. Elimizdeki mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Taraftarımıza bir şampiyonluk hediye etmek istiyoruz.'
KEREM YERİNE ONYEKURU!
Falcao ile birlikte sakatlığını atlatan Henry Onyekuru da formasını geri aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun Gençlerbirliği maçının son anlarında üst üste arkadaşlarına pas vermediği pozisyonlar Fatih Terim'i kızdırmıştı. Bu maçta Kerem yerine Onyekuru sahada olacak.
SERGEN YALÇIN SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ!
Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın, kadro konusunda sürpriz yapmadı. Vincent Aboubakar, Kevin Nkoudou ve Mensah'ın Galatasaray derbisine yetişmemesi sonrasında sol kanatta Larin forvet bölgesinde ise Gökhan Töre forma giyecek.
Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup eder Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse siyah beyazlılar şampiyon olacak. Beşiktaş ile Galatasaray berabere kalırsa, Fenerbahçe mağlup olursa yine şampiyonluk gelecek.