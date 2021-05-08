Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Şampiyonluk yarışında dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı başladı (CANLI)
Giriş Tarihi: 8.5.2021 19:12 Son Güncelleme: 8.5.2021 20:13

: Şampiyonluk yarışında dev derbi! - maçı başladı (CANLI)

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kadrolar belli oldu! Şampiyonluk maçında Falcao ve Onyekuru...

... ile dev derbide kozlarını paylaşıyor. Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da ilk 11'leri belli oldu. En son 1.5 ay önce Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Radamel , Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. , Kerem ve Halil Dervişoğlu yerine Falcao ile 'ya forma şansı verdi. ise sol kanatta Larin'e ileride Gökhan Töre'yi tercih etti.

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor. Lider deplasmanda 'a konuk oluyor. İki takım arasında 6 puan fark var. Eğer bu akşam Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrılırsa ve Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse siyah beyazlı takım 3 senelik şampiyonluk hasretini sonlandırmış olacak.

FATİH TERİM'DEN BEŞİKTAŞ KARŞISINDA SÜRPRİZ KADRO! FALCAO...

Galatasaray teknik direktörü , Beşiktaş karşısında son haftalara göre değişikliğe gitti. Sağ bek ve sol beki değiştiren Terim, Şener yerine Yedlin'i tercih ederken Ömer Bayram yerine de Saracchi'yi tercih etti. Son haftalarda Şener ve Ömer ikilisi forma giyiyordu.

CANLI SKOR | Galatasaray 0-0 Beşiktaş

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Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kadrolar belli oldu! Şampiyonluk maçında Falcao ve Onyekuru...

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao

YEDEKLER: Okan, Kerem, Şener, Ömer, Luyindama, Emre Kılınç, Mostafa, Arda, Feghouli, Halil

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Atiba, Adem, Ghezzal, Larin, Gökhan Töre

YEDEKLER: Emre Bilgin, Utku, Montero, Necip, Dorukhan, Bilal, Rıdvan, Serdar Saatçi

FALCAO 1.5 AY SONRA İLK 11'E GERİ DÖNDÜ!

'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel , 1.5 ay önce oynanan ve 4-3 biten Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Falcao bu sezon Galatasaray formasıyla 8 gol atmayı başardı. Kolombiyalı yıldız son olarak Kayserispor deplasmanında fileleri sarsmayı başarmıştı.

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kadrolar belli oldu! Şampiyonluk maçında Falcao ve Onyekuru...

, 'in efsaneler arasında giren tiradını paylaştı. 'Kazanacaksınız ama sonuç ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep şampiyonsunuz. Galatasaray pes etmez, Galatasaray kabullenmez!'

Galatasaray, Fatih Terim'in efsaneler arasında giren tiradını paylaştı! | Video

FATİH TERİM'DEN MESAJ! 'VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ...'

'Birçok final oynadık bu da onlardan biri. Ümit ediyorum ki kendi sahamızda kazanırız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takımıma güveniyorum. Vazgeçmiş veya bırakmış değiliz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya odaklanmış durumdayız.

İki bekimizi daha çabuk oyuncular olduğu için tercih ettik. Böyle maçlara alışkın oyunculara forma şansı verdim umarım karşılığını verirler.'

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kadrolar belli oldu! Şampiyonluk maçında Falcao ve Onyekuru...

teknik direktörü , derbi öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

'Final bölümüne geldik uzun zamandır mücadele ediyoruz. Zor bir pandemi süreci, peş peşe maçlar oynanıyor. Artık sonuçlandırma dönemine geldi. Derbiler her sonuca açıktır, kazanmak için buradayız. Oyun planımızı kazanmak için kurguladık. Umarım güzel ve keyifli bir maç olur. Herkes zorlu bir süreçten geçiyor.'

'TARAFTARIMIZA ŞAMPİYONLUK KUPASI ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ'

'Birçok oyuncumuzu kaybettik. Milli maç arasından sonra sakatlıklarla boğuştuk. Oyuncularımız sahaya bütün enerjilerini veriyorlar. Sürekli aynı isimlerle oynuyoruz. Elimizdeki mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Taraftarımıza bir şampiyonluk hediye etmek istiyoruz.'

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kadrolar belli oldu! Şampiyonluk maçında Falcao ve Onyekuru...

KEREM YERİNE ONYEKURU!

ile birlikte sakatlığını atlatan Henry da formasını geri aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun Gençlerbirliği maçının son anlarında üst üste arkadaşlarına pas vermediği pozisyonlar 'i kızdırmıştı. Bu maçta Kerem yerine Onyekuru sahada olacak.

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kadrolar belli oldu! Şampiyonluk maçında Falcao ve Onyekuru...

SERGEN YALÇIN SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ!

teknik patronu , kadro konusunda sürpriz yapmadı. Vincent Aboubakar, Kevin Nkoudou ve Mensah'ın derbisine yetişmemesi sonrasında sol kanatta Larin forvet bölgesinde ise Gökhan Töre forma giyecek.

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kadrolar belli oldu! Şampiyonluk maçında Falcao ve Onyekuru...

, 'ı mağlup eder Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse siyah beyazlılar şampiyon olacak. Beşiktaş ile Galatasaray berabere kalırsa, Fenerbahçe mağlup olursa yine şampiyonluk gelecek.

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Son dakika: Şampiyonluk yarışında dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı başladı (CANLI)
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