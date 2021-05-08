Galatasaray, Fatih Terim'in efsaneler arasında giren tiradını paylaştı! | Video

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ilk 11'ini Fatih Terim'in o sözleriyle paylaştı: 'Kazanacaksınız ama sonuç ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep şampiyonsunuz. Galatasaray pes etmez, Galatasaray kabullenmez!'