Galatasaray, Fatih Terim'in efsaneler arasında giren tiradını paylaştı! | Video

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Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ilk 11'ini Fatih Terim'in o sözleriyle paylaştı: 'Kazanacaksınız ama sonuç ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep şampiyonsunuz. Galatasaray pes etmez, Galatasaray kabullenmez!'