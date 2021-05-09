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Giriş Tarihi: 9.5.2021

Vazgeçmeyeceğiz

Vazgeçmeyeceğiz

Siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderen Larin, “Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Biz Beşiktaş’ız, savaşarak sonunda şampiyon olacağız” dedi

Karşılaşmada vasat bir görüntü ortaya koyan Beşiktaşlı Larin, maç sonrası hâlâ lider olduklarını hatırlatarak şöyle konuştu: "Zor bir maçtı. İlk yarıda hakemin kararları vardı, farklı olsaydı ne olurdu diye düşünüyorum. Savaşacağız. Biz Beşiktaş'ız. Kolay olmayacak. Şimdiye kadar da olmadı. Hiç vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Mücadele edeceğiz. Hakemin kararlarına saygı duyuyorum. Bir şey yapamam. Biz Beşiktaş'ız, savaşmaya devam edip şampiyon olacağız."

ATİBA KARAGÜMRÜK MAÇINDA CEZALI
İLK yarıda Falcao'yu düşürerek penaltıya sebebiyet veren Beşiktaş'ın emektar yıldızı Atiba Hutchinson, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, salı günü şampiyonluk yolunda Karagümrük ile sahasında çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan takımını yalnız bırakacak.

Kasım 2010'dan (Guti) bu yana Beşiktaş formasıyla Galatasaray deplasmanında penaltı golü atan ilk oyuncu Rachid Ghezzal oldu.

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