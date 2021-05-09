Vazgeçmeyeceğiz

Karşılaşmada vasat bir görüntü ortaya koyan Beşiktaşlı Larin, maç sonrası hâlâ lider olduklarını hatırlatarak şöyle konuştu:İLK yarıda Falcao'yu düşürerek penaltıya sebebiyet veren Beşiktaş'ın emektar yıldızı Atiba Hutchinson, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, salı günü şampiyonluk yolunda Karagümrük ile sahasında çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan takımını yalnız bırakacak.Kasım 2010'dan (Guti) bu yana Beşiktaş formasıyla Galatasaray deplasmanında penaltı golü atan ilk oyuncu Rachid Ghezzal oldu.