Siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderen Larin, “Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Biz Beşiktaş’ız, savaşarak sonunda şampiyon olacağız” dedi
Karşılaşmada vasat bir görüntü ortaya koyan Beşiktaşlı Larin, maç sonrası hâlâ lider olduklarını hatırlatarak şöyle konuştu: "Zor birmaçtı. İlk yarıda hakemin kararlarıvardı, farklı olsaydı ne olurdudiye düşünüyorum. Savaşacağız.Biz Beşiktaş'ız. Kolay olmayacak.Şimdiye kadar daolmadı. Hiç vazgeçmedikve vazgeçmeyeceğiz.Mücadele edeceğiz.Hakemin kararlarına saygıduyuyorum. Bir şey yapamam.Biz Beşiktaş'ız,savaşmaya devam edipşampiyon olacağız."
ATİBA KARAGÜMRÜK MAÇINDA CEZALI
İLK yarıda Falcao'yu düşürerek penaltıya sebebiyet veren Beşiktaş'ın emektar yıldızı Atiba Hutchinson, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, salı günü şampiyonluk yolunda Karagümrük ile sahasında çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan takımını yalnız bırakacak.
Kasım 2010'dan (Guti) bu yana Beşiktaş formasıyla Galatasaray deplasmanında penaltı golü atan ilk oyuncu Rachid Ghezzal oldu.