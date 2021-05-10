Beşiktaş'ta N'Koudou Karamgümrük maçı kadrosuna alındı! Gökhan Töre sürprizi...

Beşiktaş, Salı günü oynanacak kritik Fatih Karagümrük maçı öncesinde kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığını atlatan Nkoudou kadroya alınırken, Gökhan Töre maç kadrosunda yer almadı.
BEŞİKTAŞ'TAN GÖKHAN TÖRE AÇIKLAMASI
Karagümrük maçı kadrosuna alınmayan Gökhan Töre için açıklama yapan Beşiktaş, "Futbolcumuz Gökhan Töre, Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı müsabaka öncesinde yapılan risk analizinde, uyluk iç adalesinde yaralanma riski yüksek olduğu tespit edildiği için teknik ekibimizin onayı ile kadrodan çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.
Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları süren Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre kamp kadrosuna alınmadı. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou ise kadroya dahil edildi.
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal, Cyle Larin
4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Josef de Souza'nın üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin son maçında Göztepe karşısında forma giyemeyecek.