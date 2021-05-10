Beşiktaş'ta N'Koudou Karamgümrük maçı kadrosuna alındı! Gökhan Töre sürprizi...

Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları süren Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre kamp kadrosuna alınmadı. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou ise kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal, Cyle Larin

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Josef de Souza'nın üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin son maçında Göztepe karşısında forma giyemeyecek.