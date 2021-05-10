Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta N'Koudou Karamgümrük maçı kadrosuna alındı! Gökhan Töre sürprizi...
Giriş Tarihi: 10.5.2021 19:10 Son Güncelleme: 10.5.2021 19:23

Beşiktaş'ta N'Koudou Karamgümrük maçı kadrosuna alındı! sürprizi...

Beşiktaş'ta N'Koudou Karamgümrük maçı kadrosuna alındı! Gökhan Töre sürprizi...

'in 41. haftasında 'ü Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta maç kadrosu açıklandı. derbisinde ilk 11'de başlayan , Karagümrük maçı kadrosuna alınmazken, Galatasaray derbisinde sakatlığı nedeniyle sahada olmayan N'Koudou kadroya alındı.

Beşiktaş, Salı günü oynanacak kritik Fatih Karagümrük maçı öncesinde kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığını atlatan Nkoudou kadroya alınırken, Gökhan Töre maç kadrosunda yer almadı.

BEŞİKTAŞ'TAN GÖKHAN TÖRE AÇIKLAMASI

Karagümrük maçı kadrosuna alınmayan Gökhan Töre için açıklama yapan Beşiktaş, "Futbolcumuz Gökhan Töre, Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı müsabaka öncesinde yapılan risk analizinde, uyluk iç adalesinde yaralanma riski yüksek olduğu tespit edildiği için teknik ekibimizin onayı ile kadrodan çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları süren Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre kamp kadrosuna alınmadı. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou ise kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal, Cyle Larin

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Josef de Souza'nın üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin son maçında Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil en büyük pişmanlığını Günaydın’a açıkladı! ‘Nefise’ye karşı kendimi hep suçlu hissettim’
Son dakika: Fırtına ve sağanak yağış geri döndü! Meteoroloji'den 47 kente sarı kodlu uyarı
Son dakika haberi: Tam kapanma sonrası kademeli normalleşme nasıl olacak?
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! "İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra..."
İlk kez konuşan Feyza Aktan’dan bomba açıklamalar! Özcan Deniz'in eski eşi ‘Bugüne kadar oğlum için sustum’
Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar için sert sözler! 'En zor zamanda yalnız bıraktı, beş dakika bile...'
Son dakika haberi: İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'dan geri çekiliyor!
Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2021 Ramazan Bayram hangi gün başlıyor ve kaç gün sürecek?
Son dakika: Fenerbahçe'de sezon sonu büyük operasyon! Tam 7 futbolcu gönderiliyor...
Son dakika: PSG'nin puan kaybı sonrası Lille şampiyonluğa çok yakın! Kral Burak Yılmaz Fransa'yı dize getirdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta N'Koudou Karamgümrük maçı kadrosuna alındı! Gökhan Töre sürprizi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA