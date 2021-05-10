Burak Yılmaz'dan Adana Demirspor paylaşımı!

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Adana Demirspor ve Giresunspor uzun yıllar sonra Süper Lig'e yükseldi. İzmir deplasmanında Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor 26 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. İstanbul deplasmanında Tuzlaspor'u 2-1 yenen Giresunspor ise 44 yıl sonra mutlu sona ulaştı.
BURAK YILMAZ'DAN ADANA DEMİRSPOR PAYLAŞIMI
Bu sezon Fransa'da Lille'i şampiyonluğa yaklaştıran Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Adana Demirspor'u tebrik ederek, "Geldi Efsane: Adana Demirspor" mesajını yazdı.