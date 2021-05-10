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Giriş Tarihi: 10.5.2021 11:19

'dan paylaşımı!

Burak Yılmaz'dan Adana Demirspor paylaşımı!

TFF 1. Lig'de dün oynanan son maçların ardından rakibi Menemenspor'u 4-1 yenerek TFF 1. Lig'de şampiyon olarak 'e yükseldi. Şampiyonluk sonrası kulüplerden tebrik mesajları paylaşıldı. 'de fırtınalar estiren da sosyal medya hesabından Adana Demirspor paylaşımında bulundu.

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Adana Demirspor ve Giresunspor uzun yıllar sonra Süper Lig'e yükseldi. İzmir deplasmanında Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor 26 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. İstanbul deplasmanında Tuzlaspor'u 2-1 yenen Giresunspor ise 44 yıl sonra mutlu sona ulaştı.

BURAK YILMAZ'DAN ADANA DEMİRSPOR PAYLAŞIMI

Bu sezon Fransa'da Lille'i şampiyonluğa yaklaştıran Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Adana Demirspor'u tebrik ederek, "Geldi Efsane: Adana Demirspor" mesajını yazdı.

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Burak Yılmaz'dan Adana Demirspor paylaşımı!
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