İğneyle de olsa sahada

Derbi öncesi sahaya çıktığı son üç maçta 4 kez ağları sarsan, yaşadığı sakatlığın ardından sahaya dönüş hazırlıkları yapıyor. Galatasaray karşısında özellikle gol bölgelerinde zorlanan siyah-beyazlılarda N'Koudou'nun fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başlaması sevinçle karşılandı.N'Koudou, gerekirse riske edilecek ve iğne ile Karagümrük maçında oynayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın da sağlık ekibine talimat vererek talebesinin karşılaşma gününe kadar hazır hale getirilmesini istedi.BEŞİKTAŞ'TA başkan Ahmet Nur Çebi'nin Kayseri maçı için 70 bin TL, Ç. Rize galibiyetine 90 bin TL, Hatay zaferine ise 150 bin TL prim verdiği belirtildi.Üst üste 3 galibiyetle 310 bin TL prim hak eden futbolcular, derbinin büyük primini ise kasada bıraktı.