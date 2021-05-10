İğneyle de olsa sahada

Fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başlayan N’Koudou gerekirse iğne olarak Fatih Karagümrük maçında ilk 11’deki yerini alacak
Derbi öncesi sahaya çıktığı son üç maçta 4 kez ağları sarsan Georges-KevinN'Koudou, yaşadığı sakatlığın ardından sahaya dönüş hazırlıkları yapıyor. Galatasaray karşısında özellikle gol bölgelerinde zorlanan siyah-beyazlılarda N'Koudou'nun fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başlaması sevinçle karşılandı. Antrenmana düz koşu ile startveren Fransız yıldız, daha sonra kondisyonve topla koordinasyon çalışmasıyaptı. N'Koudou, gerekirse riske edilecek ve iğne ile Karagümrük maçında oynayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın da sağlık ekibine talimat vererek talebesinin karşılaşma gününe kadar hazır hale getirilmesini istedi.
DEV PRİM KASADA KALDI
BEŞİKTAŞ'TA başkan Ahmet Nur Çebi'nin Kayseri maçı için 70 bin TL, Ç. Rize galibiyetine 90 bin TL, Hatay zaferine ise 150 bin TL prim verdiği belirtildi. Çebi'nin Galatasaraykarşılaşması için takıma vermeyi taahhütettiği prim ise 200 bin TL'ydi. Üst üste 3 galibiyetle 310 bin TL prim hak eden futbolcular, derbinin büyük primini ise kasada bıraktı.