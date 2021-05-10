Mutlu son yakın

Bordo-mavililer, 29 yaşındaki Danimarkalı forvetin kendisiyle ve satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Parma kulübüyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe aldı
Trabzonspor'un forvet transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Andreas Cornelius için yetkilendirilen menajerler çalışmalarını sürdürüyor. Bir haftadır İtalya'da devam eden temaslarda oyuncunun satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Parma ile futbolcuyubonservisiyle alma vebir sonraki satıştankısmi paykonusunda ciddimesafe kat edildi. Yönetim, futbolcuyla da anlaşmaya çok yaklaştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Yurt dışındaniki isimle anlaştık" dediği oyunculardan birinin Bruno Peres, diğerinin ise Cornelius olduğu öğrenildi.
ABDULLAH AVCI BİZZAT GÖRÜŞTÜ
Bu sezon transferleri kampa yetiştirme konusunda çok iddialı olan yönetimin Cornelius transferini sonuçlandırdıktan sonra tüm odak noktasını sol bek transferine vermesi bekleniyor. İtalya içive dışından çok sayıda taliplisiolan Cornelius ile AbdullahAvcı bizzat görüştü. 193 cm boyundaki oyuncuya gelecek seneki oyun planında önemli yeri olduğunu belirten Avcı'nın görüşmesinin, 29 yaşındaki Cornelius'u etkilediği öğrenildi.