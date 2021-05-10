Mutlu son yakın

Trabzonspor'un forvet transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Andreas Cornelius için yetkilendirilen menajerler çalışmalarını sürdürüyor. Bir haftadır İtalya'da devam eden temaslarda oyuncunun satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Parma ileYönetim, futbolcuyla da anlaşmaya çok yaklaştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun,dediği oyunculardan birinin Bruno Peres, diğerinin ise Cornelius olduğu öğrenildi.Bu sezon transferleri kampa yetiştirme konusunda çok iddialı olan yönetimin Cornelius transferini sonuçlandırdıktan sonra tüm odak noktasını sol bek transferine vermesi bekleniyor.193 cm boyundaki oyuncuya gelecek seneki oyun planında önemli yeri olduğunu belirten Avcı'nın görüşmesinin, 29 yaşındaki Cornelius'u etkilediği öğrenildi.