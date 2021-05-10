Mutlu son yakın

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Giriş Tarihi: 10.5.2021

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
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Bordo-mavililer, 29 yaşındaki Danimarkalı forvetin kendisiyle ve satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Parma kulübüyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe aldı

Trabzonspor'un forvet transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Andreas Cornelius için yetkilendirilen menajerler çalışmalarını sürdürüyor. Bir haftadır İtalya'da devam eden temaslarda oyuncunun satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Parma ile futbolcuyu bonservisiyle alma ve bir sonraki satıştan kısmi pay konusunda ciddi mesafe kat edildi. Yönetim, futbolcuyla da anlaşmaya çok yaklaştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Yurt dışından iki isimle anlaştık" dediği oyunculardan birinin Bruno Peres, diğerinin ise Cornelius olduğu öğrenildi.

ABDULLAH AVCI BİZZAT GÖRÜŞTÜ
Bu sezon transferleri kampa yetiştirme konusunda çok iddialı olan yönetimin Cornelius transferini sonuçlandırdıktan sonra tüm odak noktasını sol bek transferine vermesi bekleniyor. İtalya içi ve dışından çok sayıda taliplisi olan Cornelius ile Abdullah Avcı bizzat görüştü. 193 cm boyundaki oyuncuya gelecek seneki oyun planında önemli yeri olduğunu belirten Avcı'nın görüşmesinin, 29 yaşındaki Cornelius'u etkilediği öğrenildi.

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