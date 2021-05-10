Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar için sert sözler! 'En zor zamanda yalnız bıraktı, beş dakika bile...'

'BARİ BEŞ DAKİKA OYNASIN!'

Hatta yönetimde 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini yenilemek istemeyenler bile var. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Önümüzdeki yıl da bizimle olacak" dediği Kamerunlu oyuncu için, şimdilerde bazı yöneticiler "Aboubakar'a en zor zamanında kucak açtık ama o Beşiktaş'ı en çok ihtiyaç duyulan zamanda yalnız bıraktı.