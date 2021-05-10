Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar için sert sözler! 'En zor zamanda yalnız bıraktı, beş dakika bile...'
Giriş Tarihi: 10.5.2021 10:08 Son Güncelleme: 10.5.2021 10:16

: Beşiktaş'ta için sert sözler! 'En zor zamanda yalnız bıraktı, beş dakika bile...'

Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar için sert sözler! 'En zor zamanda yalnız bıraktı, beş dakika bile...'

Galatasaray derbisinde 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta ile ilgili iddialar yeniden gündeme geldi. bilgisine göre siyah beyazlı bazı yöneticiler Aboubakar'ın sözleşme yüzünden oynamadığı konusundaki şüphelerin giderilmesi için 5 dakika bile olsa oynaması gerektiğini ifade ettiler. Aboubakar ise MR sonuçlarında da sakatlığının görüldüğünü belirtiyor. İşte son dakika ...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Cumartesi akşamı Galatasaray'a konuk olan ve derbiden 3-1 mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta gözler Karagümrük karşılaşmasına çevrildi. Beşiktaş, Karagümrük ve Göztepe maçlarından 4 puan alırsa diğer rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmadan şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar için bazı yöneticilerden sert sözler geldi.

SON DAKİKA: ABOBUAKAR KRİZİ! 'SAKAT DEĞİLSE 5 DAKİKA ÇIKIP OYNASIN...'

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar krizi büyüyor! Şampiyonluk yolunda kritik Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray maçlarında Aboubakar'dan faydalanamayan Beşiktaş'ta Atiba'nın da cezalı olması Sergen Yalçın'ı düşündürüyor. Beşiktaş'taki bazı yöneticiler Aboubakar'a tepkili!

'EN ZOR ZAMANDA YALNIZ BIRAKTI!'

Beşiktaş'ta Aboubakar krizi büyüyor. Takımın şampiyonluk yolunda ciddi yara alması sonrası Kamerunlu oyuncuya olan öfke arttı. Oysa Kamerunlu yıldız birkaç hafta öncesine kadar taraftarın göz bebeği, idmanların neşesi ve takımın en büyük bir motivasyon kaynağıydı...

Galatasaray maçında golcü eksikliğinden dolayı takımın hücumda neredeyse yokları oynaması üzerine yönetimde Aboubakar'a büyük bir tepki oluştu.

MR SONUÇLARININ İYİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ!

Bir maç daha oynaması durumunda mevcut sözleşmesi otomatikman yenilenecek olan Kamerunlu yıldızın daha iyi şartlarda bir sözleşme istediği için sakatlığını bahane ettiğinden şüpheleniliyordu.

Aboubakar'ın derbi öncesi son çekilen MR'ında iyileşme görülmesine rağmen "Riske girmek istemiyorum" demesi üzerine yöneticilerin artık şüphesi kalmadı. Siyah beyazlılar takımı eksik bıraktığı için Aboubakar'a çok kızgın.

'BARİ BEŞ DAKİKA OYNASIN!'

Hatta yönetimde 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini yenilemek istemeyenler bile var. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Önümüzdeki yıl da bizimle olacak" dediği Kamerunlu oyuncu için, şimdilerde bazı yöneticiler "Aboubakar'a en zor zamanında kucak açtık ama o Beşiktaş'ı en çok ihtiyaç duyulan zamanda yalnız bıraktı.

İddiaların gerçek olmadığını göstermek istiyorsa ilk maçta beş dakika da olsa çıkıp oynar" sözlerini kullanıyor.

"BAŞINIZI ÖNE EĞMEYİN, SAVAŞACAĞIZ"

Oyuncularına yeniden motivasyon sağlamak ve mağlubiyet psikolojisinden çıkarmak isteyen deneyimli hoca, kısa ama çok net bir konuşma gerçekleştirerek mesajı verdi.

Siyah-beyazlıların soyunma odası Sergen Yalçın'ın, "Ligin lideri biziz. Moralinizi bozmayın, başınızı öne eğmeyin, dik tutun. Savaşacağız, mücadele edeceğiz ve şampiyon biz olacağız" sözleriyle yankılandı.

48 yaşındaki teknik adamın inancı ve enerjisini gören futbolcular da kendilerine geldi ve hocalarına ligin sonunda şampiyonluk kupasını kaldırma sözü verdi.

TERİM'E KARŞI YÜZÜ GÜLMÜYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'i geçmekte zorlanıyor. Yalçın, Terim'e rakip olduğu 5 maçta sadece 1 galibiyet alırken diğer karşılaşmalardan 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

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Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar için sert sözler! 'En zor zamanda yalnız bıraktı, beş dakika bile...'
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