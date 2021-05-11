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Giriş Tarihi: 11.5.2021 19:44 Son Güncelleme: 11.5.2021 20:46

'a karşı ilk kez forma giyecek!

Ali Yavuz Kol Galatasaray'a karşı ilk kez forma giyecek!

'de küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan bugün 'ı konuk edecek. Galatasaray'dan Denizlispor'a kiralık olarak giden 20 yaşındaki bugün Denizlispor formasıyla Galatasaray'a karşı ilk 11'de görev yapacak. Zorlu maç 20.30'da başlayacak.

Bugün 20:30'da Süper Lig'de kritik maçlar oynanacak. Beşiktaş'ın şampiyon olma ihtimali bulunan günde zirve yarışı da kızımış durumda. Beşiktaş evinde Karagümrük'ü ağırlarken, Galatasaray Denizli deplasmanına çıkıyor. Diğer yandan Fenerbahçe de evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

ALİ YAVUZ KOL GALATASARAY'A KARŞI FORMA GİYECEK

Geçtiğimiz haftalarda kümeden düşmesi kesinleşen ilk takım olan Denizlispor bugün şampiyonluk mücadelesi veren ve 78 puanla 3. sırada olan Galatasaray'ı ağırlıyor.

Galatasaray'dan sezon sonuna kadar Denizlispor'a kiralık olarak gönderilen Ali Yavuz Kol bugün Denizlispor formasıyla Galatasaray'a karşı ilk 11'de sahaya çıkacak. 20 yaşındaki oyuncu Galatasaray'a karşı ilk maçını oynayacak.

SEZONU KAPATTIĞI SÖYLENEN MOSTAFA MOHAMED KADROYA ALINDI

Süper Lig'in 40. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin son saniyelerinde sakatlanarak sedyeyle sahadan ayrılan Mostafa Mohamed için Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan kontrollerinde ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku zedelenmesi ve kemik ödemi tespit edildi." ifadeleri kullanılmıştı.

Bunun üzerine en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı söylenen Mostafa Mohamed, Denizlispor maçının yedekleri arasında yer aldı. Golcü oyuncu, hocası Fatih Terim'in şans vermesi halinde 41. haftada oynanacak karşılaşmada süre alabilecek.

"B PLANI DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mostafa Mohamed'in durumu hakkında şöyle konuştu:

"Falcao'yu kaybettik ardından Mostafa'nın durumu dün akşama kadar belli değildi. İyi ama çok net değil durumu. Ciddi bir B planı da düşünmek durumundayız. O yüzden kafileye katılmasını istedim."

Galatasaray'ın Denizlispor maçı 11'i ve yedekleri şöyle:

İlk 11: Muslera, Donk, Marcao, Yedlin, Saracchi, Taylan, Gedson, Babel, Arda, Emre Akbaba, Halil

Yedekler: Okan, Şener, Onyekuru, Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli

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Ali Yavuz Kol Galatasaray'a karşı ilk kez forma giyecek!
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