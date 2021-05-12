Dadaşlar veda etti

Süper Lig'de son haftayı bay geçecek olan BB Erzurumspor, dün Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ancak Kayserispor'un 1 puan alması sonrası Süper Lig'e veda etti.Erzurumsporlu futbolcular karşılaşmanın ardından rakiplerinin sonucunu öğrenip, gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Tzavellas (k.k.), Rashani ve Cenk Alkılıç attı. Alanya'nın golleri ise ikisi de penaltıdan olmak üzere Efecan Karaca'dan geldi.SEZONA Mehmet Özdilek ile başlayan Erzurumspor, sonra Hüseyin Çimşir'i göreve getirdi. Ardından yerine gelen Mesut Bakkal da başarılı olamadı. Son olarak ise teknik direktörlük koltuğuna Yılmaz Vural oturdu. İlk üç maçını kazanan Vural, sonraki üç karşılaşmayı kaybedince yönetim tarafından gönderildi.