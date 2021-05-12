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Giriş Tarihi: 12.5.2021

Dadaşlar veda etti

Dadaşlar veda etti

Son haftayı bay geçecek mavi-beyazlılar, Kayseri’nin 1 puan almasıyla ’deki serüvenini bitirdi

Süper Lig'de son haftayı bay geçecek olan BB Erzurumspor, dün Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ancak Kayserispor'un 1 puan alması sonrası Süper Lig'e veda etti. 1 yıllık aranın ardından geçen sezon Süper Lig'e yükselen Dadaşlar, bu sezon umduğunu bulamadı. Erzurumsporlu futbolcular karşılaşmanın ardından rakiplerinin sonucunu öğrenip, gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Tzavellas (k.k.), Rashani ve Cenk Alkılıç attı. Alanya'nın golleri ise ikisi de penaltıdan olmak üzere Efecan Karaca'dan geldi.

4 HOCA DA BAŞARILI OLAMADI
SEZONA Mehmet Özdilek ile başlayan Erzurumspor, sonra Hüseyin Çimşir'i göreve getirdi. Ardından yerine gelen Mesut Bakkal da başarılı olamadı. Son olarak ise teknik direktörlük koltuğuna Yılmaz Vural oturdu. İlk üç maçını kazanan Vural, sonraki üç karşılaşmayı kaybedince yönetim tarafından gönderildi.

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