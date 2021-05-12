"BABA OLDUKTAN SONRA DAHA UYSALIM"



Kendisini tek kelimeyle "adaletli" olarak nitelendiren Arda Turan, baba olduktan sonraki değişimi hakkında ise "Daha sakin ve daha uysalım. Daha alttan alan ve kavgacı olmayan biri. Çok kabul etmediğim bir şey ama baba olduktan sonra 'Aman bunu da ben mi düzelteceğim' diyorsun.