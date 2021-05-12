Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

Süper Lig 41. haftasında oynanan Beşiktaş sahasında ligin zorlu ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Sahada 10 kişi kalan rakibine 2-1 yenilen Beşiktaş, şampiyonluk yolunda da çok önemli bir 3 puanı kaybetmiş oldu.
ROSİER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Maçın bitiş düdüğüyle yere yığılan Beşiktaşlı futbolcu Valentine Rosier gözyaşlarına boğuldu.
Dakikalarca gözyaşı döken Fransız futbolcuyu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.
MAÇ SONU KAVGA ÇIKTI
Temposu bir dakika olsun düşmeyen maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte tansiyon iyice yükseldi.
İki takım futbolcuları soyunma odasına giderken birbirine girdi.
Teknik heyetlerin de araya girmesiyle büyüyen tartışmayı güvenlik ekipleri güçlükle sakinleştirdi.
GHEZZAL'IN MENAJERİ GÖZALTINA ALINDI
Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao arasında da gerginlik çıktı.
Hakan Korkmaz ile Ndao arasında çıkan gerginlik sonrası iki tarafı ayırmak için araya Karagümrüklü Koray Altınay girdi.
Ndao'nun Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olmasının ardından, Korkmaz polisler tarafından gözaltına alındı.
GHEZZAL: HESAP KİTAP YOK, YENERSEK ŞAMPİYONUZ
Maçın ardından konuşan Rachid Ghezzal, Son maçı almaları durumunda şampiyon olacaklarını ve avantajın kendilerinde olduğunu belirterek, "Benim gol atmış olmam hiçbir anlam ifade etmiyor. Kafamızı dik tutmalı, son maçımıza bakmalıyız. Kendimiz ve taraftarımız için her şeyi vereceğiz. Çok da konuşacak bir şey yok. Olay basit. Hesap kitap yok. Yenersek şampiyonuz. Yenip şampiyon olacağız. İnşallah kupada da galip gelip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.
SERGEN YALÇIN: SEZON BİTİNCE KONUŞURUZ
Maç sonrası konuşan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ise şu ifadeleri kulllandı:
"Bize yakışan bir görüntü olmadı. O yüzden üzgünüz. Cumartesiye hazırlanacağız. Enteresan bir gün oldu. Bir tek Galatasaray kazandı. Futbol bu, böyle şeyler insanların başına geliyor. Sezon bittikten sonra konuşulacak çok şey var.
"HAKEMLERLE İLGİLİ ÜZGÜNÜZ"
Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bittikten sonra her şeyi konuşuruz. Hakemlerle ilgili üzgünüz. Ülke futbolunun neden gelişmediği çok açık. Türk futbolu çok geride. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah kısmet ederse, şampiyon oluruz.
10 kişiyken yediğimiz 2. gol ve verdiğimiz dağınık görüntü bizi çok üzdü. Vincent Aboubakar oynamayacak. Oğuzhan Özyakup da oynamayacak. Sezon bitince konuşulacak çok şey var. Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bitince konuşuruz."