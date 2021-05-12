Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...
Giriş Tarihi: 12.5.2021 08:20 Son Güncelleme: 12.5.2021 08:21

: -Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

haberi... 'de 'e sahasında 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara alan 'ta maç sonrası yıldız isim gözyaşlarına boğuldu. Soyunma odası koridorlarında çıkan kavga sonrası ise 'ın menajeri gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

41. haftasında oynanan sahasında ligin zorlu ekiplerinden 'ü ağırladı.

Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

Sahada 10 kişi kalan rakibine 2-1 yenilen , şampiyonluk yolunda da çok önemli bir 3 puanı kaybetmiş oldu.

Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

ROSİER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Maçın bitiş düdüğüyle yere yığılan Beşiktaşlı futbolcu Valentine Rosier gözyaşlarına boğuldu.

Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

Dakikalarca gözyaşı döken Fransız futbolcuyu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

MAÇ SONU KAVGA ÇIKTI
Temposu bir dakika olsun düşmeyen maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte tansiyon iyice yükseldi.

Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

İki takım futbolcuları soyunma odasına giderken birbirine girdi.

Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

Teknik heyetlerin de araya girmesiyle büyüyen tartışmayı güvenlik ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

GHEZZAL'IN MENAJERİ GÖZALTINA ALINDI

Rachid 'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao arasında da gerginlik çıktı.

Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

Hakan Korkmaz ile Ndao arasında çıkan gerginlik sonrası iki tarafı ayırmak için araya Karagümrüklü Koray Altınay girdi.

Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

Ndao'nun Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olmasının ardından, Korkmaz polisler tarafından gözaltına alındı.

Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

GHEZZAL: HESAP KİTAP YOK, YENERSEK ŞAMPİYONUZ

Maçın ardından konuşan Rachid , Son maçı almaları durumunda şampiyon olacaklarını ve avantajın kendilerinde olduğunu belirterek, "Benim gol atmış olmam hiçbir anlam ifade etmiyor. Kafamızı dik tutmalı, son maçımıza bakmalıyız. Kendimiz ve taraftarımız için her şeyi vereceğiz. Çok da konuşacak bir şey yok. Olay basit. Hesap kitap yok. Yenersek şampiyonuz. Yenip şampiyon olacağız. İnşallah kupada da galip gelip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.

Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

SERGEN YALÇIN: SEZON BİTİNCE KONUŞURUZ

Maç sonrası konuşan teknik direktörü ise şu ifadeleri kulllandı:

Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

"Bize yakışan bir görüntü olmadı. O yüzden üzgünüz. Cumartesiye hazırlanacağız. Enteresan bir gün oldu. Bir tek Galatasaray kazandı. Futbol bu, böyle şeyler insanların başına geliyor. Sezon bittikten sonra konuşulacak çok şey var.

Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

"HAKEMLERLE İLGİLİ ÜZGÜNÜZ"

Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bittikten sonra her şeyi konuşuruz. Hakemlerle ilgili üzgünüz. Ülke futbolunun neden gelişmediği çok açık. Türk futbolu çok geride. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah kısmet ederse, şampiyon oluruz.

Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

10 kişiyken yediğimiz 2. gol ve verdiğimiz dağınık görüntü bizi çok üzdü. Vincent Aboubakar oynamayacak. Oğuzhan Özyakup da oynamayacak. Sezon bitince konuşulacak çok şey var. Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bitince konuşuruz."

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