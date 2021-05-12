Son dakika: Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı! Gözyaşı, kavga ve gözaltı...

GHEZZAL: HESAP KİTAP YOK, YENERSEK ŞAMPİYONUZ

Maçın ardından konuşan Rachid Ghezzal, Son maçı almaları durumunda şampiyon olacaklarını ve avantajın kendilerinde olduğunu belirterek, "Benim gol atmış olmam hiçbir anlam ifade etmiyor. Kafamızı dik tutmalı, son maçımıza bakmalıyız. Kendimiz ve taraftarımız için her şeyi vereceğiz. Çok da konuşacak bir şey yok. Olay basit. Hesap kitap yok. Yenersek şampiyonuz. Yenip şampiyon olacağız. İnşallah kupada da galip gelip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.