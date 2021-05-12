Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz böyle gözaltına alındı! Ndao ile kavga etti | Video

Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Şampiyonluk yarışında büyük bir avantajı yitiren Beşiktaş'ta oyuncular maç sonu büyük üzüntü yaşadı. Cezayirli yıldız Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz, maç sonunda Ndao ile tartıştı ve gözaltına alındı. Spor büro ekipleri Hakan Korkmaz'ı gözaltına aldı. Sabah Spor, o görüntülere ulaştı.