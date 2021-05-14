Beşiktaş çifte kupa için İzmir'e gidiyor

ATİBA DÖNÜYOR LJAJİC NETLEŞMEDİ

Beşiktaş, ligin son maçına yine sakat futbolcuların olduğu eksik bir kadroyla çıkacak. Milli takımda sakatlandıktan sonra bir türlü iyileşemeyen Aboubakar, Göztepe maçında da takımı yalnız bırakacak. Aboubakar'ın yanı sıra sezonu kapatan Cenk ve Hasic kadroda olmayacak. Sakatlığını yeni atlatan ve saha koşularına başlayan Oğuzhan'ın da oynaması beklenmiyor. Karagümrük maçında omzu çıkan Ljajic ise, oynayacak duruma gelmesi halinde onbirde maça başlayacak. Gökhan Töre de bireysel antrenör eşiliğinde çalışıyor ve son durumu maç günü belli olacak.

Fatih Karagümrük maçında cezalı olan Atiba'nın dönecek olması Beşiktaş'ı kadro açısından güçlendiren bir dönüş olacak. Siyah-beyazlıların Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Ersin-Rosier-Vida-Welinton-Rıdvan-Josef-Atiba-Ghezzal-Ljajic(Dorukhan)-N'Koudou-Larin