Forvete ilk aday Valere Germain

Ligde şampiyonluk için kritik virajda olan Galatasaray yönetimi gelecek sezonun çalışmalarına da başladı.Galatasaray forvet için arayışta.sarıkırmızılılar,Fransız ekibiyle sözleşmesini uzatmayan ve sezon sonunda serbest kalacak 31 yaşındaki forvet ile birçok kulüp ilgileniyor.transfer etmişti. Oyuncu bu sezon ligde fazla süre alamadı sadece 844 dakika görev aldı.31 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon 32 maçta 3 gol-1 asistlik performans sergiledi.