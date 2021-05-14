Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Forvete ilk aday Valere Germain
Giriş Tarihi: 14.5.2021

Forvete ilk aday

Forvete ilk aday Valere Germain

Babel ve Falcao ile yollarını ayırmayı planlayan ilk teklifini Marsilyalı golcüye yaptı

Ligde şampiyonluk için kritik virajda olan Galatasaray yönetimi gelecek sezonun çalışmalarına da başladı. Yüksek maliyetleri nedeniyle Falcao ve Babel'le sezon sonunda yollarını ayırmaya çalışacak Galatasaray forvet için arayışta. Mostafa Mohamed'i alternatifsiz bırakmak istemeyen sarıkırmızılılar, ilk teklifini Marsilya'dan Valere Germain'e yaptı. Fransız ekibiyle sözleşmesini uzatmayan ve sezon sonunda serbest kalacak 31 yaşındaki forvet ile birçok kulüp ilgileniyor. Gomis'i 2017 yazında G.Saray'a kaptıran Marsilya, 8 milyon Euro bonservis karşılığında Monaco'dan Germain'i transfer etmişti. Oyuncu bu sezon ligde fazla süre alamadı sadece 844 dakika görev aldı.
31 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon 32 maçta 3 gol-1 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Son hafta öncesi olay sözler! "Beşiktaş'ın şampiyon olması mucize, Fenerbahçe yarış dışı bırakıldı, Galatasaray..."
Son dakika | Son seçim anketinin sonuçları SABAH'ta: İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı
Normalleşme ne zaman? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ve yeni normalleşme takvimi son durum!
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak
Son dakika: Hıncal Uluç Fatih Terim ve Emre Belözoğlu'na sert çıktı! "Olduğundan fazlası gibi gösterildi..."
SON DAKİKA | 13 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Putin'den Filistin hamlesi
Son dakika haberler: İşgalci İsrail ordusu çığrından çıktı! Karadan saldırmaya başladılar
İstanbul için son dakika haberi: 118.500 konut dönüşecek
Son dakika haberler: Tam kapanma sonrası 3 aşamalı normalleşme planı! Kafeler açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Forvete ilk aday Valere Germain
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA