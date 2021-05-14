Forvete ilk aday Valere Germain

Babel ve Falcao ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray ilk teklifini Marsilyalı golcüye yaptı
Ligde şampiyonluk için kritik virajda olan Galatasaray yönetimi gelecek sezonun çalışmalarına da başladı. Yüksek maliyetlerinedeniyle Falcaove Babel'le sezonsonunda yollarınıayırmaya çalışacak Galatasaray forvet için arayışta. MostafaMohamed'ialternatifsizbırakmak istemeyen sarıkırmızılılar, ilk teklifiniMarsilya'dan ValereGermain'e yaptı. Fransız ekibiyle sözleşmesini uzatmayan ve sezon sonunda serbest kalacak 31 yaşındaki forvet ile birçok kulüp ilgileniyor. Gomis'i 2017 yazındaG.Saray'a kaptıran Marsilya,8 milyon Euro bonserviskarşılığında Monaco'danGermain'i transfer etmişti. Oyuncu bu sezon ligde fazla süre alamadı sadece 844 dakika görev aldı.
31 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon 32 maçta 3 gol-1 asistlik performans sergiledi.