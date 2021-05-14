Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı! Tüm futbolcular kafilede yer alıyor
Giriş Tarihi: 14.5.2021 13:30 Son Güncelleme: 14.5.2021 13:50

Son dakika: Beşiktaş'ın maçı kadrosu açıklandı! Tüm futbolcular kafilede yer alıyor

Son dakika: Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı! Tüm futbolcular kafilede yer alıyor

Son dakika haberi... Beşiktaş, 'in 42. ve son haftasında oynayacağı maçının kadrosunu açıkladı. Kadroda sezonu kapatan , 'in yanı sıra sakatlığı bulunan , Oğuzhan gibi isimlerin yer alması da dikkat çekti.

Son dakika haberi... Beşiktaş, Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynayacağı Göztepe maçının kadrosunu açıkladı. Kadroda sezonu kapatan Cenk Tosun, Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlığı bulunan Aboubakar, Oğuzhan gibi isimlerin yer alması da dikkat çekti.

Beşiktaş şampiyonluk maçında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda Göztepe kafilesi açıklandı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Aboubakar, Cenk Tosun, Hasic ve Oğuzhan Özyakup da İzmir kafilesinde yer aldı. Ahmet Nur Çebi, İzmir'e şampiyon olmak için gideceklerini açıklamıştı.

Önce deplasmanda Galatasaray'a daha sonra da kendi sahasında Fatih Karagümrük'e mağlup olan Beşiktaş, Göztepe deplasmanına tam kadro gidiyor! Daha önce yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sezon kapatan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Hasic ve Vincent Aboubakar da kafilede yer aldı. Sakatlığı bulunan Adem Ljajic'in durumu maç saatinde belli olacak.

Sergen Yalçın'ın Göztepe karşısında şu ilk 11'le mücadale etmesi bekleniyor.

Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba, Mensah, Nkoudou, Ghezzal, Larin

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Son dakika: Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı! Tüm futbolcular kafilede yer alıyor
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