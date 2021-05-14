Son dakika: Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı! Tüm futbolcular kafilede yer alıyor

Son dakika haberi... Beşiktaş, Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynayacağı Göztepe maçının kadrosunu açıkladı. Kadroda sezonu kapatan Cenk Tosun, Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlığı bulunan Aboubakar, Oğuzhan gibi isimlerin yer alması da dikkat çekti.

Beşiktaş şampiyonluk maçında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda Göztepe kafilesi açıklandı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Aboubakar, Cenk Tosun, Hasic ve Oğuzhan Özyakup da İzmir kafilesinde yer aldı. Ahmet Nur Çebi, İzmir'e şampiyon olmak için gideceklerini açıklamıştı.