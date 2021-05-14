Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezonda büyük değişim! 7 isimle yollar ayrılıyor Luiz Gustavo...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçti. Geçen 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, yaz ayında Kadıköy'e geri dönebilir. Hafta içi ilk görüşmeler gerçekleşti Lazio da Vedat'ı iki seneliğine kiralamaya sıcak bakıyor. Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo için de teklifler var.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE 7 YOLCU! LUİZ GUSTAVO'YA TALİPLER VAR...
Emre Belözoğlu ile yeni sezona devam edecek Fenerbahçe'de bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Büyük beklentilerle kadroya katılan Diego Perotti ve Samatta ayrılığa en yakın isimler olarak dikkat çekiyor.
LEMOS, NOVAK VE TİSSERAND...
Tisserand, Samatta, Perotti, Cisse, Sadık, Lemos ve Novak'ın önümüzdeki sezonun planlarında yer almadığı öğrenildi.
Samatta, Tisserand, Lemos ve Novak'tan gelir hedefleniyor.
Takvim'in haberine göre Gustavo'nun da Fransa'dan talipleri olduğu özellikle eski kulübü Marsilya'nın devrede olduğu da biliniyor. Anlaşma sağlanması durumunda Brezilyalı oyuncunun da gidişine izin verilecek.
ALLAHYAR'A TEKLİFLER VAR!
Ukrayna'da kiralık olarak oynayan Allahyar da iyi bir teklif gelirse satılacak. iyi bir sezon geçiren İranlı golcü için Ukrayna'dan önemli kulüplerin nabız yokladığı biliniyor.
HAFTA İÇİNDE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
F.Bahçe'nin hedefi temmuzda Topuk Yaylası'nda yapılacak kampa yeni transferlerin önemli bir kısmını yetiştirmek. Bu noktada Dorukhan Toköz ile söz kesen sarı-lacivertliler, Steven Caulker için de önemli mesafe kat etti. Santrfor konusunda ise ilk sıcak gelişme bu hafta içinde yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon Lazio'ya 17.5 milyon Euro artı bonuslarla sattığı Vedat Muriqi'i transfer etmek için ilk temasını kurdu.
VEDAT MURİQİ EMRE BELÖZOĞLU İLE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTİYOR!
Kanarya, eski golcüsünü iki yıllığına kiralamayı amaçlıyor. Lazio kulübü ise oyuncuyu uygun bir fiyatla Fenerbahçe'ye kiralamaya sıcak bakıyor. İtalya'da düzenli forma şansı bulamayan Vedat ve ailesi de İstanbul'a dönme konusunda pozitif.
Tecrübeli futbolcu, ayrıca eski takımındaki kaptanı Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olduğu F.Bahçe'de yer almayı çok istiyor.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca ile ilk kez bu kadar ciddi düzeyde ilgileniyor. Boşnak yıldız, son maçların ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan sarı-lacivertli takıma transferi için izin isteyecek.
Bu transferin önündeki en büyük engel, Visca'nın geçen sezon uzattığı ve 2025 yılında sona erecek sözleşmesi... Bu sorun bir şekilde aşılırsa Visca'nın Fenerbahçe'ye transferi için hiçbir problem kalmayacak.