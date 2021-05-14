Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezonda büyük değişim! 7 isimle yollar ayrılıyor Luiz Gustavo...

HAFTA İÇİNDE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

F.Bahçe'nin hedefi temmuzda Topuk Yaylası'nda yapılacak kampa yeni transferlerin önemli bir kısmını yetiştirmek. Bu noktada Dorukhan Toköz ile söz kesen sarı-lacivertliler, Steven Caulker için de önemli mesafe kat etti. Santrfor konusunda ise ilk sıcak gelişme bu hafta içinde yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon Lazio'ya 17.5 milyon Euro artı bonuslarla sattığı Vedat Muriqi'i transfer etmek için ilk temasını kurdu.