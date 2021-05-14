Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezonda büyük değişim! 7 isimle yollar ayrılıyor Luiz Gustavo...
Giriş Tarihi: 14.5.2021 10:03 Son Güncelleme: 14.5.2021 10:06

: 'de yeni sezonda büyük değişim! 7 isimle yollar ayrılıyor ...

Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezonda büyük değişim! 7 isimle yollar ayrılıyor Luiz Gustavo...

'den haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon geldikten sonra üst üste maçlarını kazanan Fenerbahçe, son hafta evinde ağırladığı Sivasspor'a mağlup olarak şampiyonluk şansını zora soktu. Gelecek sezona Emre Belözoğlu ile devam edecek sarı lacivertliler sezon planlamasına da başladı. Emre Belözoğlu'nun ilk 11'de düşünmediği 'ya da talipler var. Tam 7 isimle yolların ayrılması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

... gelecek sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçti. Geçen 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, yaz ayında Kadıköy'e geri dönebilir. Hafta içi ilk görüşmeler gerçekleşti Lazio da Vedat'ı iki seneliğine kiralamaya sıcak bakıyor. Brezilyalı orta saha için de teklifler var.

Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezonda büyük değişim! 7 isimle yollar ayrılıyor Luiz Gustavo...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE 7 YOLCU! LUİZ GUSTAVO'YA TALİPLER VAR...

ile yeni sezona devam edecek 'de bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Büyük beklentilerle kadroya katılan Diego Perotti ve Samatta ayrılığa en yakın isimler olarak dikkat çekiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezonda büyük değişim! 7 isimle yollar ayrılıyor Luiz Gustavo...

LEMOS, NOVAK VE TİSSERAND...

Tisserand, Samatta, Perotti, Cisse, Sadık, Lemos ve Novak'ın önümüzdeki sezonun planlarında yer almadığı öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezonda büyük değişim! 7 isimle yollar ayrılıyor Luiz Gustavo...

Samatta, Tisserand, Lemos ve Novak'tan gelir hedefleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezonda büyük değişim! 7 isimle yollar ayrılıyor Luiz Gustavo...

Takvim'in haberine göre Gustavo'nun da Fransa'dan talipleri olduğu özellikle eski kulübü Marsilya'nın devrede olduğu da biliniyor. Anlaşma sağlanması durumunda Brezilyalı oyuncunun da gidişine izin verilecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezonda büyük değişim! 7 isimle yollar ayrılıyor Luiz Gustavo...

ALLAHYAR'A TEKLİFLER VAR!

Ukrayna'da kiralık olarak oynayan Allahyar da iyi bir teklif gelirse satılacak. iyi bir sezon geçiren İranlı golcü için Ukrayna'dan önemli kulüplerin nabız yokladığı biliniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezonda büyük değişim! 7 isimle yollar ayrılıyor Luiz Gustavo...

HAFTA İÇİNDE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

F.Bahçe'nin hedefi temmuzda Topuk Yaylası'nda yapılacak kampa yeni transferlerin önemli bir kısmını yetiştirmek. Bu noktada Dorukhan Toköz ile söz kesen sarı-lacivertliler, Steven Caulker için de önemli mesafe kat etti. Santrfor konusunda ise ilk sıcak gelişme bu hafta içinde yaşandı. yönetimi, geçtiğimiz sezon Lazio'ya 17.5 milyon Euro artı bonuslarla sattığı Vedat Muriqi'i transfer etmek için ilk temasını kurdu.

Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezonda büyük değişim! 7 isimle yollar ayrılıyor Luiz Gustavo...

VEDAT MURİQİ EMRE BELÖZOĞLU İLE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTİYOR!

Kanarya, eski golcüsünü iki yıllığına kiralamayı amaçlıyor. Lazio kulübü ise oyuncuyu uygun bir fiyatla 'ye kiralamaya sıcak bakıyor. İtalya'da düzenli forma şansı bulamayan Vedat ve ailesi de İstanbul'a dönme konusunda pozitif.

Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezonda büyük değişim! 7 isimle yollar ayrılıyor Luiz Gustavo...

Tecrübeli futbolcu, ayrıca eski takımındaki kaptanı 'nun teknik direktör olduğu F.Bahçe'de yer almayı çok istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezonda büyük değişim! 7 isimle yollar ayrılıyor Luiz Gustavo...

, Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca ile ilk kez bu kadar ciddi düzeyde ilgileniyor. Boşnak yıldız, son maçların ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan sarı-lacivertli takıma transferi için izin isteyecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezonda büyük değişim! 7 isimle yollar ayrılıyor Luiz Gustavo...

Bu transferin önündeki en büyük engel, Visca'nın geçen sezon uzattığı ve 2025 yılında sona erecek sözleşmesi... Bu sorun bir şekilde aşılırsa Visca'nın 'ye transferi için hiçbir problem kalmayacak.

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Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezonda büyük değişim! 7 isimle yollar ayrılıyor Luiz Gustavo...
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