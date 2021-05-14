Son dakika: 'Tarih yazdım' diyen Ghezzal transfer gününü anlattı! 'Evraklarımı yetiştiren o motor ünlü oldu...'

Bunu sosyal medyada ya da sokakta bizi destekleyen taraftarlara da borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu unvanı o kadar çok istiyorlar ki sonuna kadar gitmemiz gerekiyor.

Dürüst olmak gerekirse Türkiye'de bu kadar başarılı olacağımı beklemiyordum. İstatistikler, kariyerimde şimdiye kadar kaçırdığım şeydi. Çok iyi oynadığımda bile yeterli değildi. Günümüz futbolunda her şey sayılara, atılan gol sayısına veya asist sayısına bağlı.