Son dakika: 'Tarih yazdım' diyen Ghezzal transfer gününü anlattı! 'Evraklarımı yetiştiren o motor ünlü oldu...'

Beşiktaş'tan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Şampiyon olmak için sabırsızlandığını bile getiren Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, bu zamana kadar verdikleri mücadelenin karşılığını Cumartesi akşamı almak istediklerini belirtti. Sezon başında Beşiktaş'a imza atarken 15. sırada olduklarının altını çizen Ghezzal, 'Burada tarih yazdığımın farkındayım.' dedi. Son dakika Beşiktaş haberleri...
SON DAKİKA: GHEZZAL'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI! 'EVRAKLARIMI GETİREN MOTOR...'
Şampiyonluk için sabırsızlanıyorum. Sezona başlangıcımızı gördüğümüzde hikaye daha da güzelleşiyor. İmza attığımda çok sayıda oyuncu gelip gitmişti. 15. sıradaydık. Büyük kulüpte olduğunuzu biliyorsunuz ama şampiyonluk için oynayacağınızı düşünmüyorsunuz.
Birlikte uyum sağlayabildik ve bugün lideriz çünkü çalıştık ve bunu hak ediyoruz. Elbette sezonun sonu çok stresli ama hala öndeyiz, şimdi işi bitirip bu büyük kupayı kazanmalıyız ki bu benim ve bazı takım arkadaşlarım için ilk olacak.
Bunu sosyal medyada ya da sokakta bizi destekleyen taraftarlara da borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu unvanı o kadar çok istiyorlar ki sonuna kadar gitmemiz gerekiyor.
Dürüst olmak gerekirse Türkiye'de bu kadar başarılı olacağımı beklemiyordum. İstatistikler, kariyerimde şimdiye kadar kaçırdığım şeydi. Çok iyi oynadığımda bile yeterli değildi. Günümüz futbolunda her şey sayılara, atılan gol sayısına veya asist sayısına bağlı.
Çok mutluyum. Sahada sorumluluklarım var ve bunları her hafta sonu almam gerekiyor. 17 asistimle tarih yazdığımı biliyorum. Bunu yakından izlediğimi itiraf ediyorum ve bana o kadar çok söylendi ki, görmezden gelmek istesem bile zaten bundan kaçamazdım.
Tek dezavantajımın taraftar olduğunu söyleyebilirim, onların önünde oynama fırsatım olmadı. Hepimiz biliyoruz: Türkiye'de atmosfer özeldir. Kariyerimde ilk kez bir kulübe bu kadar bağlı taraftarlar gördüm, bu başka yerlerde gördüğüm her şeyin ötesinde. EK
Bir futbolcunun kariyeri karmaşık olduğunda, özel hayatı da karmaşık hale gelir. Beşiktaş'ta kalmak istememe sebep olan nedenler, kariyerimdeki devamlılık ve istikrar. Leicester ve Beşiktaş transfer dönemi geldiğinde bir anlaşmaya varmak zorunda kalacak.
Transfer döneminin son gününde sözleşme imzaladım. İstanbul trafiği kabus gibiydi ve kulüp sözleşmemi motorla federasyona götürdü. Geziyi yapan iki kulüp çalışanı yıldız oldu ve bu sahne bir televizyon şovunda bile sergilendi.
GHEZZAL BEŞİKTAŞ'A NASIL GELDİ?
3 karmaşık sezondan çıkıyordum, ancak sonlara doğru Fiorentina'da tekrar güven kazanmaya ve oyun oynamaya başlamıştı. Leicester'in planlarına uymadığım için hızlı bir şekilde bir kulüp bulmam gerekiyordu. Her şeyden önce kendimi geliştirebileceğim ve oyun oynayacağımı bildiğim bir takım arıyordum. Beşiktaş'ı ve bu iddialı kulübün coşkusunu zaten biliyordum, tam da görmek istediğim buydu.
Lyon ile burada, Avrupa Ligi'nin çeyrek finallerinde inanılmaz bir maç oynadık. Kariyerimde tanıdığım en iyi atmosfer olduğu açıktı. Burada, bu maçı hala unutmadılar, çünkü o akşamın atmosferi inanılmazdı. Ayrıca Vincent Aboubakar, Georges-Kévin Nkoudou ve hatta Ligue 1'de birlikte çalıştığım Valentin Rosier gibi Fransızca konuşan birçok oyuncu vardı. Sadece adaptasyon için pratik değil, ayrıca çok iyi oyuncular.
Geldiğimde onu tanımadığım doğru olsa da, antrenörümüz Sergen Yalçın'ın bir Türk futbolu efsanesi olduğunu da eklemeliyim. Bana oyunun anahtarlarını verdi ve çok güveniyor. Mevcut gelişimimin sebeplerinden biri de bu. Ayrıca İstanbul'a aşık olduğumu söylemeliyim. Ailem burada mutlu, ancak kısıtlamaların onu tam anlamıyla kullanmamıza engel olması utanç verici.
Tarihsel olarak zengin bir şehir, ziyaret edecek yerler bulmaya devam ediyorsun. Günlük hayatımda eşimle gideceğim çok restaurant var ve sonra çocuklarımla akvaryuma gitmeyi seviyorum. Bunlar basit şeyler, ama tek sevdiğim bu.
Türk basını Lyon'un seni geri istediğini yazdı. Bunu düşünüyor musun?
"Basında ve sosyal medyada söylentinin dolaştığını gördüm. Ancak bu haberler önemsiz. Zaten somut bir temasım olmadı, bu gelmeyeceği anlamına gelmez, ama şu anda bunu düşünmüyorum."
Lyon'a her zaman bağlı kalacağım. En sevdiğim kulüp, doğduğum ve eğitim aldığım şehir ve ilk profesyonel adımlarımı attığım yer burası. Ama elbette 2017'de ayrıldığımda pişmanlık duyuyorum. Çünkü temelde kulüpten ayrılmak istemiyordum. Maceraya devam etmek ve daha fazla forma bulmak istiyordum ama maalesef bu yapılmadı. Daha sonra şampiyon olan Monaco'ya gitme fırsatım oldu. Kalmak isterdim ancak bazı takım arkadaşlarım gibi değerlendirildiğimi sanmıyorum. Utanç verici ama bu futbol.
Sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla inançlı biri olduğunu görüyoruz. Bunun hayatınız ve atletik kariyeriniz üzerinde ne kadar etkisi olabilir?
"Din benim hayatımın büyük bir parçası. Türkiye'yi seçtiğimde Müslüman bir ülkeye imza attığımı biliyorum. Bu yüzden benim, akrabalarım ve ailem için pek çok şeyi kolaylaştırıyor. Elbette bu önemli bir seçim, ama derinlerde sadece iyi bir insan olmaya çalışıyorum.
Bu çok az kişinin bildiği bir şey ama siz bir derneğe sürekli yardımda bulunuyorsunuz. Neden?
"Sport Dans La Ville'i mahallelerdeki tüm gençlerin kendilerini farklı yollarla ifade etmelerini sağlayan bir dernek olduğu için destekliyorum. Futbol, spor olabilir ama aynı zamanda bu gençler için eğitim ve iş bulmaya da yardımcı olur. Ergenlik çağında çok sevdiğim bir program, onlar yüzünden her çarşamba sabahı futbol oynamaya gittim. Bu yüzden ne zaman bana sorsalar, onlara olabildiğince yardım etmeye çalışıyorum."
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