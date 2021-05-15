5 teknik adam değişti Erzurumspor küme düştü!

YILMAZ VURAL İLE TARİHİNDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRSE DE DÜŞMEKTEN KURTULAMADI

Vural yönetiminde Yukatel Denizlispor, Helenex Yeni Malatyaspor ve Gaziantep ile oynadığı maçları kazanarak tarihinde ilk defa üst üste 3 kez galibiyet alıp umutlarını yeşerten Erzurumspor, geride kalan haftalarda ise bu seriyi sürdüremedi.

Ligin 40'ıncı haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak ligde kalma adına önemli bir yara alan Erzurumspor, Vural ile çıktığı maçlardan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Sezonun tamamlanmasına iki hafta kala Vural'ın da sözleşmesini karşılıklı fesheden Erzurumspor, son haftayı Aytemiz Alanyaspor maçını 3-2 kazansa da hem son haftayı BAY geçmesi hem de Başakşehir-Kayserispor maçından beklenen sonucun gelmemesiyle ligden düşmesi kesinleşti.

2020-2021 sezonunda 5 teknik direktörden de isteneni alamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, çıktığı 40 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik 20 yenilgi alarak 40 puan toplayabildi.